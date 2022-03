Harry Styles ha sorprendido a sus fans con la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, ‘Harry’s House’. Un disco que verá la luz el próximo 20 de mayo, y que será el tercer álbum que el artista británico lanza desde que comenzó su carrera como solista.

A través de sus redes sociales, el artista británico confirmó las sospechas de sus fans y anunció que lanzará nueva música. Una noticia con la que como era de esperar, ha revolucionado a sus fans de todo el mundo.

El ex integrante de One Direction confirmó el estreno de su nuevo álbum de estudio, compartiendo una imagen que podría ser la portada del mismo, aunque de momento no hay ninguna confirmación. Y es que su nuevo disco ya es una realidad, tras el éxito de los dos anteriores.

En la imagen, se puede ver al artista en una sala de estar, que está del revés, es decir, los muebles en el techo y los focos de las luces en el suelo. Además, Harry Styles también ha compartido un vídeo, con el que promete que su disco será un gran comeback.

Por otro lado, Harry Styles ya se encuentra preparando su esperada nueva gira mundial ‘Love on tour 2022’. Una gira muy especial, que comenzará el próximo 11 de julio en Glasgow, y con la que como no podía ser de otra manera, pasará por España. ¡Ya queda menos para verle sobre el escenario!.

I’m so happy to announce that ‘Love On Tour 2022’ is finally coming to the UK, Europe and South America.

Public on sale begins on Friday, Jan 28. Check your venue website for further information about your show, and protocols.

I’m so excited to see you. Thank you, I love you. H pic.twitter.com/M9Wg9AXczA

— Harry Styles. (@Harry_Styles) January 19, 2022