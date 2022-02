El compositor y actor británico, Harry Styles, aún mantiene pendiente la presentación de su último proyecto. Un nuevo álbum de estudio que, por el momento, no ha podido presentar en muchos países a causa de la pandemia. Poco a poco, el ex integrante de One Direction va cumpliendo con los conciertos de su última gira.

Aunque, actualmente está centrado en preparar la que será su próxima propuesta musical. Ya que, el intérprete de ‘Sign of the Times’, ha sido pillado en las calles de Londres un nuevo videoclip, que esperamos disfrutar muy pronto como parte de su nuevo álbum. Por ello, muchos son los rumores que sitúan que el nuevo proyecto del artista británico verá la luz antes del verano.

El artista ha aparecido sobre una enrome cama simulando echarse una siesta frente a uno de los lugares más emblemáticos del país, el Palacio de Buckingham. Lo que está claro, es que el lugar no ha sido escogido al azar, por lo que creemos que tendrá un significado oculto. Al igual que, se mantiene latente la teoría de que la realeza, jugará un papel importante en esta nueva entrega musical.

🧵| Hilo de fotos de Harry Styles de lo que podría ser la filmación del siguiente video musical en Londres. pic.twitter.com/oIqomz6ShS — H’s World (@HStylesWrld) February 12, 2022

Por el momento, solo cabe esperar para comprobar si las teorías acerca de ‘HS3’ son ciertas o no. Unas de las más curiosas, llega de las manos de un usuario de Instagram, ‘This is Hannah’, que plantea la posibilidad de que exista una secreta conexión entre los colores de su última gira, vestuario y también su próximo proyecto, que en pocos meses saldría a la luz.

De momento tanto Harry Styles como su entorno, guardan silencio sobre la existencia de un nuevo proyecto musical, que ante una más que probable producción, llegaría antes del verano de 2022.

Si echamos la mirada atrás, el artista británico ha dejado grandes temas para el recuerdo como ‘Watermelon Sugar’ o ‘Adore You’ entre otros. Sin duda el listón esta muy alto, pero, si algo ha caracterizado a Harry Styles, es que nunca deja de sorprendernos.