El 2022 se presenta como un año muy importante profesionalmente para el artista británico Harry Styles. Un año en el que no solo dará un gran paso en su carrera como actor, al presentar la primera película en la que tiene un papel protagonista, sino porque también este año regresará a los escenarios con una nueva gira.

De esta forma, Harry Styles regresará a los escenarios con una gira mundial llamada ‘Love on tour’, en la que se recorrerá un total de 32 ciudades de todo el mundo.

Esta misma semana, el artista británico ha anunciado 3 nuevos conciertos en estadios de Reino Unido en junio y otros 4 estadios en Europa, uno de ellos en Madrid el próximo 29 de julio en el Wizink Center

. La gira continuará en julio con las fechas reprogramadas en arenas de toda Europa, además de un nuevo concierto en el Accor Arena de París para después finalizar en Latinoamérica a finales de este año.

I’m so happy to announce that ‘Love On Tour 2022’ is finally coming to the UK, Europe and South America.

Public on sale begins on Friday, Jan 28. Check your venue website for further information about your show, and protocols.

I’m so excited to see you. Thank you, I love you. H pic.twitter.com/M9Wg9AXczA

— Harry Styles. (@Harry_Styles) January 19, 2022