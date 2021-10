El rumor ya venía sonando desde hacía unos meses, pero durante las últimas horas ha cogido más fuerza que nunca. Algunas voces han afirmado que Harry Styles podría ser una de las nuevas estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel. Para ser más concretos, se especula que el artista británico podría dar vida a Eros, el hermano de Thanos.

De momento, nada está confirmado. El propio Harry no se ha pronunciado al respecto, pero recordemos que él siempre ha sido muy discreto con sus nuevos proyectos profesionales. De cualquier forma, varios medios de comunicación han explicado que durante la proyección mundial de la nueva película de la Fase 4 del MCU los asistentes pudieron ver dos secuencias y que en una de ellas aparecía el mismísimo Styles con la caracterización del personaje.

Marvel Studios’ #Eternals arrives November 5. Experience the cinematic event only in theaters. 💫GET TICKETS NOW 💫 https://t.co/zCpW4ecVMp pic.twitter.com/A3HVxzmk1h

Sin embargo, la otra cara de la moneda es que otros medios niegan la veracidad de dicha información. La confusión al respecto es tal, que durante las últimas horas el intérprete de ‘Golden’ se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a ello. Pero, eso no es todo, la intensidad del rumor ha tenido origen debido a que Matt Donnelly, un prestigioso periodista de la revista ‘Variety’, ha confirmado que Harry Styles sí estará en ‘Eternals’.

Una información que ha revelado a través de un tweet en su cuenta personal de Twitter, haciéndose viral en cuestión de minutos. «Gran revelación de la premiere de ‘Eternals’: Harry Styles se suma al MCU como Eros, el hermano de Thanos». Asimismo, el editor de ese mismo medio, Marc Malkin, aseguró después que Styles había estado en la premiere de la cinta de Chloé Zhao.

Big reveal from #TheEternals premiere — Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos.

