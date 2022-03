Harry Styles anuncia una nueva canción, ‘As It Was’, para el próximo 1 de abril. En principio, este será el primer single de su nuevo álbum de estudio, ‘Harry’s house’, el cual saldrá el 20 de mayo.

El estreno del tercer disco del británico está más cerca que nunca. Con tan solo cinco palabras en un mensaje de Twitter, el cantante ha revolucionado tanto la industria musical de su país como la de nivel internacional. Después de varios días de silencio, el intérprete confirmó un nuevo elepé, llamado ‘Harry’s house’.

As It Was. April 1. pic.twitter.com/CzCFK7f3pA

— Harry Styles. (@Harry_Styles) March 28, 2022