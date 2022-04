El pasado viernes Harry Styles hizo historia en Coachella. El británico fue la gran estrella de la primera jornada del festival estadounidense. Cabeza de cartel del viernes, superó las expectativas y arrasó con su show, que desde entonces no ha dejado de compartirse en las redes sociales.

Se trata del primer show del artista este 2022, antes del comienzo de su nueva gira mundial ‘Love on tour 2022’. Una gira muy esperada, que comenzará el próximo 11 de julio en Glasgow, y con la que como no podía ser de otra manera, pasará por España.

Para su debut en Coachella Harry Styles se guardaba varias sorpresas en la manga. Entre canción y canción, el artista invitó a uno de sus ídolos al escenario, la artista canadiense Shania Twain. Juntos cantaron dos de los mayores himnos de la cantante: ‘Man! I Feel Like a Woman!’ y ‘You’re Still The One’. Pero aún quedaban más sorpresas.

Ha pasado mucho tiempo desde que Harry Styles consolidó su carrera en solitario tras haber sido pieza clave de One Direction. No obstante, el artista no olvida sus inicios en la música, y es consciente de que sus fans tampoco. Por ello, durante su actuación sorprendió a todos los presentes al interpretar una de las canciones más exitosas de la boyband británica.

En un momento del show, el público de Coachella se enloqueció cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de ‘What Makes You Beautiful’, la canción con la que One Direction saltó a la fama mundial en el año 2011. Siendo, como no podía ser de otra forma, uno de los momentos más épicos de la noche.

Además, el artista, que cantó un total de 18 canciones, aprovechó su actuación en el famoso festival estadounidense para presentar dos nuevos sencillos: ‘Boyfriends’ y ‘Late Night Talking’. Canciones que estarán incluidas en su próximo álbum de estudio ‘Harry’s House’, que verá la luz el próximo 20 de mayo, y que será el tercer álbum del artista desde que comenzó su carrera como solista.