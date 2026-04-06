Irene Montero predica la lucha de clases a cuerpo de rey desde un casoplón de vacaciones

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ha publicado en las últimas horas una fotografía en la que aparece recostada, en lo que parece una finca, en plenas vacaciones de Semana Santa. En plena crisis de vivienda en España y con el país liderando el paro juvenil en Europa, Montero presume de casa mientras los usuarios de las redes sociales no perdonan que la que fuera ministra de Igualdad del Gobierno socialcomunista pose, libro en mano y con una taza de café, en un rincón privilegiado.

El discurso político del que presume Irene Montero y que le ha servido para llegar incluso a convertirse en ministra contrasta con la vida relajada que muestra en su última fotografía publicada. Las respuestas no se han hecho esperar tras la publicación en Instagram de la podemita y, desde la red social Instagram, le han aconsejado que se vaya «a leer a un parque de Lavapiés» y se preguntan si Montero está leyendo un manual de «cómo ganar dinero sin pegar ni una».

«La marquesita en su pobre y modesto chalet», ironiza otro usuario, mientras que otros castigan, también de manera sarcástica la «gran humildad» de la que hace gala la eurodiputada de Podemos, que aparece en la foto, cuidadosamente realizada, con una pedicura impecable, sol, campo y una taza de café o té complementando la escena de absoluto relax para celebrar su descanso en Semana Santa.

«Hay que socializar la vivienda… ajena», le dirige otro usuario, en este caso en X, donde Montero no ha publicado nada sobre sus vacaciones, pero sí pidió, antes del inicio de su descanso, la liberación de Rima Hassan, eurodiputada francesa bajo custodia policial por apología del terrorismo. La podemita también agradeció a sus bases el permiso para, a la desesperada, integrarse en la candidatura de Por Andalucía para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Todo ello desde sus lujosos aposentos de los que, posteriormente, ha presumido provocando el mosqueo de los internautas.

Muchos de los críticos dan por hecho que se trata de la casa de Galapagar en la que Montero reside junto a su pareja, Pablo Iglesias. Ambos políticos, caras visibles de la extrema izquierda, teóricamente combativa, a lo largo de los últimos años, han sido señalados desde la adquisición de esta mansión en las afueras de Madrid. Irene, ahora, con España liderando el paro juvenil en Europa, aprovecha la Semana Santa para presumir de vacaciones, y de relax ante todos los ciudadanos.