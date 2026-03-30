Oltra pasa de criticar votantes de «listas con imputados» a presentarse ella a las puertas de juicio

Mónica Oltra ha pasado en 10 años de acusar a otros partidos de presentar listas electorales «con delincuentes» y de criticar a los votantes de otros partidos por apoyar con sus sufragios «listas con imputados» a anunciar su retorno a la política para liderar la lista de Compromís al Ayuntamiento de Valencia ella misma. La que fuera vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno del socialista Ximo está investigada por el presunto encubrimiento de los abusos de su propio ex marido a una menor tutelada. Y el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia decretó el pasado 5 de marzo la apertura de juicio oral contra ella y otros 12 investigados en esa misma causa.

Oltra vuelve con el apoyo de su propia formación, Compromís. Esta última, implacable cuando las meras sospechas recaen sobre políticos de otros partidos. Y, vuelve, también, con la euforia mostrada por la secretaria general de los socialistas valencianos, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, como ha publicado OKDIARIO.

Tras las elecciones generales de 2016, ganadas por el PP, Mónica Oltra calificó de «hecho objetivo» que los votantes del PP «apoyan un partido que lleva imputados en las listas». «Me cuesta entender cómo se vota a presuntos delincuentes», dijo también entonces.

Casi 10 años después de aquellas manifestaciones, ha sido la propia Mónica Oltra la que ha decidido retornar a la primera línea política para liderar a la coalición Compromís en su lista para optar al Ayuntamiento de Valencia. Nada de especial tiene la vuelta de un político a primera línea en circunstancias normales, pero, en el caso que nos ocupa, sí. Porque Mónica Oltra ha decidido retornar a pesar de las especiales y graves circunstancias que se producen en su caso por estar no solo imputada, sino a las puertas del juicio oral. Y de que ella misma criticó a quienes optaban a formar parte de listas electorales en una situación aún menos grave que la que ella ahora atraviesa.

En concreto, el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia abrió juicio oral contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana. el pasado 5 de marzo. Según consta en aquel auto de la juez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la acusación se dirige contra ella por seis supuestos delitos. En concreto: prevaricación, malversación, contra la integridad moral, de omisión del deber de perseguir delitos, un delito de encubrimiento y otro delito de abandono de menores.

Pero, a pesar de que la propia Mónica Oltra criticó las listas con candidatos que se encuentran en calidad de investigados en causas judiciales y que le costaba entender «cómo se vota a partidos con presuntos delincuentes», no ha sido óbice para que ahora ella haya decidido presentarse.