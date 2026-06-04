La ejecutiva de Compromís Valencia da luz verde a que la procesada Oltra se presente a la Alcaldía

La ejecutiva de Compromís Valencia ha propuesto a la procesada Mónica Oltra para que sea la candidata de la coalición nacionalista a la Alcaldía de Valencia a propuesta del ex primer edil de la misma ciudad, Joan Ribó. No obstante, la candidatura de Mónica Oltra debe ser ratificada por la asamblea.

Mónica Oltra había expresado el pasado 28 de marzo en el congreso de Iniciativa, el partido al que pertenece dentro de Compromís, su voluntad de retornar a primera línea de la vida política valenciana, tal como publicó entonces OKDIARIO. Pero, en la coalición existían y existen serias dudas sobre su idoneidad debido a la gravedad que entraña su situación procesal, a que la respuesta de la sociedad valenciana una vez ella anunció su retorno a la primera línea política no había sido la esperada y al conflicto interno que había generado.

Se da la circunstancia, tal como también publicó OKDIARIO, de que Mónica Oltra ha pasado en 10 años de acusar a otros partidos de presentar listas electorales «con delincuentes» y de criticar a los votantes de otros partidos por apoyar con sus sufragios «listas con imputados» a anunciar su retorno a la política para liderar la lista de Compromís al Ayuntamiento de Valencia ella misma.

En concreto, Mónica Oltra, ex vicepresidenta primera y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig, se encuentra a la espera de juicio en el caso del supuesto encubrimiento de los abusos de su propio ex marido a una menor tutelada. El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia decretó el pasado 5 de marzo la apertura de juicio oral contra ella y otros 12 investigados en esa misma causa. El 28 de ese mismo mes, ella anunció el retorno a primera línea política.

La decisión de Mónica Oltra de retornar a primera línea política, celebrada en Compromís en un primer momento, dio paso a dudas internas por el momento procesal del caso y porque generó, también, un conflicto interno. Tanto en Iniciativa, el partido del que ella procede, como en la coalición Compromís. La euforia inicial dio paso al escepticismo en apenas unos días. Hasta terminar por pasar casi desapercibida. Y generar más controversia que aceptación.

Así, un mes después de anunciar su regreso a la política como candidata de la coalición nacionalista Compromís al Ayuntamiento de Valencia, Mónica Oltra no acudió a la reunión extraordinaria de la Ejecutiva de la formación, donde inicialmente había sido invitada porque allí se iba a tratar esa candidatura y se le iba a ofrecer que la encabezase. Ese gesto no se produjo.

Antes, a mediados de abril, en el acto que debía marcar el gran regreso de Mónica Oltra a la primera línea política, acompañada por la ministra Sira Rego, la ex ministra Irene Montero, y la mujer del presidente de Brasil, Lula, en Valencia, quedaron sillas libres. El efecto Oltra no apareció. La consecuencia fue que en la coalición se generaron más dudas que certezas acerca de si la decisión de su candidatura ha sido o no la correcta.

Si la candidatura de Mónica Oltra termina por ser ratificada oficialmente por la asamblea de Compromís, tendrá enfrente a María José Catalá, como candidata del PP, y a Pilar Bernabé, como candidata del PSPV-PSOE. Por su parte, el candidato de Vox será el ex vicepresidente y ex conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera.