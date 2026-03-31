Escriben la frase «Oltra encubridora» sobre un mural al aire libre de un instituto de Valencia

El mural dedicado a la biofísica Eva Nogales en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) El Cabañal, en Valencia, ha sido vandalizado esta madrugada. De modo que este martes ha amanecido con una inscripción dirigida a la que fuera vicepresidenta primera y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig, Mónica Oltra. «Oltra encubridora», se podía leer escrito en letras de grandes caracteres de color blanco. Mónica Oltra se encuentra investigada y a la espera de juicio por el supuesto encubrimiento de los abusos de quien fuera su marido a una menor en un centro tutelado por la Generalitat Valenciana.

El pasado domingo, ella misma anunció su retorno a la política, como cabeza de lista de Compromís y de una coalición de izquierdas ubicada políticamente a la izquierda del PSOE. Pero que los socialistas creen que les beneficia para volver al gobierno local de Valencia, en cuyo ayuntamiento son la tercera de cuatro fuerzas políticas. Y que creen que les puede ayudar también en los comicios a la Generalitat Valenciana.

La euforia inicial por el retorno de Mónica Oltra, de Compromís e incluso del PSOE y de sus principales cargos, se ha ido apagando con el paso de las horas y los días, según las fuentes consultadas, a pesar de que, por ejemplo, este mismo martes, Oltra ha sido alabada por la delegada del Gobierno de Sánchez y candidata a la Alcaldía de Valencia por los socialistas, Pilar Bernabé y, antes, por otros cargos socialistas valencianos, como la secretaria general del PSPV, Diana Morant, o el portavoz en las Cortes Valencianas, José Muñoz.

Sin embargo, también en el seno de la izquierda, algunos sectores comienzan a plantearse si, de cara a su electorado, ha sido una buena idea recuperar a una figura destacada en su momento, pero que en la actualidad está inmersa en graves problemas judiciales.

Este martes, el mural dedicado a Eva Nogales en el IES Cabañal ha amanecido vandalizado con la inscripción antes mencionada pintada sobre el dibujo de la biofísica. El citado mural fue inaugurado el 30 de junio del pasado año, 2025. Homenajea a la biofísica de la Universidad California-Berkeley. Forma parte del proyecto Dones de Ciència (Mujeres de Ciencia) de la Universidad Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de la que es la tercera ciudad de España. En concreto, es el mural número 43 de ese proyecto.

Es obra de Paula Dorado y está situado en una de las fachadas exteriores del citado IES Cabañal. En él, aparece la figura de Paula Nogales entre un entramado de tubulinas. Y es, precisamente, en esa zona donde ha resultado vandalizado por la inscripción contra Mónica Oltra.