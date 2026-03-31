Bernabé alaba el retorno de Oltra, a las puertas de juicio por encubrimiento de los abusos a una menor

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana y candidata a la Alcaldía de Valencia, ha elogiado vivamente el retorno de Mónica Oltra, ex vicepresidenta y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano del también socialista, Ximo Puig, a la primera línea política, como candidata a la Alcaldía de Valencia. Los elogios de Pilar Bernabé a Mónica Oltra se producen a pesar de que esta última se encuentra a las puertas de juicio oral por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana, entonces presidida, como se ha dicho, por el también socialista Ximo Puig. Según Pilar Bernabé, el retorno de Mónica Oltra es «una buena noticia para la política que importa, que es la política de sumar».

Pilar Bernabé ha participado este martes en un encuentro con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Alicante. Y, en declaraciones a los medios, se ha mostrado implacable con el Gobierno valenciano y con su expresidente, Carlos Mazón, que no está investigado en ninguna causa. Pero, toda esa crítica se ha convertido en halago cuando le ha tocado valorar el retorno de Mónica Oltra, que sí está imputada y para quien el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ya ha pedido la apertura de juicio oral.

Además, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha agregado a todo ello y siempre en referencia a la imputada Mónica Oltra: «Personalmente, y creo que para todas las personas que queremos un cambio en una Comunidad que merece, sin duda alguna, un gobierno mejor, más decente y que se preocupe por los ciudadanos y las ciudadanas». Pilar Bernabé ha añadido también que ella espera que «las otras izquierdas se puedan unir en una candidatura», cuyo referente sería la mencionada Mónica Oltra.

Las manifestaciones de Pilar Bernabé se suman a las de la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant. Esta última, tal como ha publicado OKDIARIO, también se congratuló el pasado sábado del regreso a la primera línea política de Mónica Oltra. Ni una ni otra han efectuado mención alguna al hecho de que Oltra no solo está investigada, sino a la espera del juicio por el presunto encubrimiento a una menor tutelada.