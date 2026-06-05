Agrede brutalmente a su mujer tras negarse a tener sexo y la deja inconsciente delante de sus hijos en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Manacor (Mallorca) como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y contra la libertad sexual hacia su pareja. El ahora arrestado agredió brutalmente a su mujer tras negarse a mantener relaciones sexuales con él y la dejó inconsciente delante de sus hijos.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, la agresión se produjo en el domicilio familiar durante la celebración del cumpleaños de la víctima. En un momento dado, la mujer rechazó mantener relaciones íntimas con él y éste arremetió brutalmente contra ella. La agredió físicamente y le provocó diversas lesiones en la boca, ojo y oído, llegando la víctima a perder el conocimiento.

Todo ello ocurrió en presencia de los hijos menores de edad de la pareja, quienes fueron testigos de lo sucedido.

Según ha explicado la Policía Nacional, la mujer venía sufriendo maltrato físico y abusos sexuales desde hace tiempo, pero nunca había interpuesto una denuncia. En esta ocasión, tras la agresión, la víctima intentó alertar a las fuerzas de seguridad, pero el hombre le quitó el móvil para impedírselo.

Aprovechando que el agresor se había quedado dormido, la hija mayor de la víctima logró enviar un mensaje de socorro a una amiga del colegio. Al recibir la alerta, la menor informó de inmediato a sus profesores. Los docentes, tras comprobar además que ninguno de los hermanos había acudido al centro escolar, pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional con carácter de urgencia.

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato al domicilio familiar. Al llegar, localizaron a la mujer con signos evidentes de lesiones recientes y a los menores en estado de shock. El presunto agresor, que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda, fue detenido en el acto.

Los agentes solicitaron la asistencia de una ambulancia para atender a la víctima. Paralelamente, se activó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), cuyos agentes se hicieron cargo de la protección de los menores e iniciaron la correspondiente investigación.

Una vez dada de alta en el centro hospitalario, la víctima prestó declaración y aclaró que, si bien en este último episodio el detenido no llegó a consumar la agresión sexual, este tipo de abusos se venían repitiendo de forma continuada en el tiempo.

Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado para el detenido una orden de alejamiento respecto a la víctima y la obligación de portar un dispositivo telemático de control (pulsera de seguimiento).