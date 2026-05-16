La TVE ‘feminista’ de Sánchez relega a ‘La 2’ la final de la Copa de la Reina en otro desprecio al fútbol femenino

Televisión Española ha decidido que la final de la Copa de la Reina que disputan este sábado Barcelona y Atlético de Madrid sea emitida por La 2, relegando así al segundo canal este gran partido de fútbol femenino, uno de los más importantes del año.

La corporación pública vuelve a despreciar al fútbol femenino, ya que la final de la Copa del Rey -disputada por Real Sociedad y Atlético de Madrid- sí fue emitida por La 1, con además varias horas de programación previa. Esto supone una diferencia notable en un contexto en el que TVE y el Gobierno de Sánchez que manda en la televisión pública, se vanaglorian de promulgar la igualdad entre hombres y mujeres.

En fútbol, al menos todavía, no lo llevan a cabo. Mientras la final de Copa masculina se emitió en La 1, principal cadena, con una programación especial de varias horas, la final de Copa femenina se relega a La 2, en un ejemplo de minimizar el encuentro que este sábado disputan Barcelona y Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria (21:00, una hora menos en las Islas Canarias).

Así, la final de la Copa de la Reina no tiene el mismo trato por Televisión Española que la final de la Copa del Rey. Una gran diferencia de criterio que muestra la hipocresía de los dirigentes de RTVE, empezando por su presidente, José Pablo López, al servicio de las decisiones que manden desde La Moncloa el Gobierno de Pedro Sánchez.

No es la primera vez que esto ocurre en la TVE sanchista. Por ejemplo, el Clásico entre Real Madrid y Barcelona tampoco lo emitieron en La 1, cuando sí ese partido en el fútbol masculino sí hubiera sido emitido indudablemente en la primera cadena, como ya ocurrió en otras ocasiones en el pasado.

Prefieren poner ‘La casa de la música’

RTVE ha decidido no emitir esta final de la Copa de la Reina en La 1 porque ha preferido poner el estreno de La casa de la música, el programa con el que cubren el hueco de Eurovisión, cuya final es este sábado, pero que en España no se emite por la decisión de no participar en esta edición al estar presente Israel.

«El programa reivindica además el poder de la música como punto de encuentro entre generaciones, culturas y sensibilidades. Una gran celebración colectiva donde la emoción, el recuerdo y el espectáculo se unen para demostrar que, durante 70 años, RTVE también ha contado la historia de España a través de sus canciones», argumenta la corporación pública.