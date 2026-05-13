RTVE monta un aquelarre antimadridista contra Florentino Pérez liderado por el culé confeso Xabier Fortes

RTVE montó un aquelarre antimadridista contra Florentino Pérez en la noche de este martes, haciendo un programa especial de La Noche en 24 horas, liderado por Xabier Fortes, reconocido aficionado culé. Horas después de la comparecencia del presidente del Real Madrid, TVE modificó su programación para hacer una edición especial en este programa que habitualmente se dedica a la información política.

Liderado por Xabier Fortes, periodista fetiche de Pedro Sánchez, RTVE hizo un especial sobre Florentino Pérez y especialmente para atacarle, llevando a la mesa de análisis a algunos de los periodistas a los que mencionó el presidente del Real Madrid en su comparecencia o algún otro que preguntó en esa rueda de prensa.

Así, Televisión Española modificó su programación y dedicó de forma íntegra la edición de este martes de La Noche en 24 horas a las palabras de Florentino Pérez, con varios de los tertulianos atacando al presidente del conjunto blanco, diciendo que sus palabras habían «estado fuera de lugar» o que se había «faltado al respeto» a algunos periodistas que habían estado allí. El programa se emitió de forma simultánea en el canal 24 horas (donde se emite siempre) y también en Teledeporte.

Se da la circunstancia, y ahí está la comparación que TVE todavía no ha explicado, de que La Noche en 24 horas y su presentador Xabier Fortes nunca llegaron a hacer un especial íntegro sobre el caso Negreira, el caso de mayor corrupción en la historia del deporte español, un escándalo tremendo en el fútbol. Sí que se mencionó en algunos programas, como es lógico, a nivel informativo, pero en ningún momento se hizo un especial íntegro y emitido a la vez tanto en el canal 24 horas como en Teledeporte.

Así, la televisión española que financian todos los ciudadanos pasó por alto el caso Negreira, sin hacer ningún programa especial como sí lo hizo con la comparecencia de Florentino Pérez, en la que participaron periodistas a los que mencionó el presidente del Real Madrid en esa rueda de prensa. Todo ello liderado por Xabier Fortes, periodista que compadreó con Pedro Sánchez y que es un culé confeso. Como es lógico, el presentador de RTVE puede ser del equipo que quiera, pero lleva a la televisión pública sus filias y fobias.