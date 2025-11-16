Xabier Fortes, una de las musas de Pedro Sánchez y presentador La noche en 24 horas de TVE, no pudo reprimir su rabia al ver el éxito de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu. El periodista atacó en redes sociales al Real Madrid por acoger un evento que ha puesto a España en el mapa del mundo del deporte más seguido en Estados Unidos.

«Clarísimo fuera de juego en el Bernabéu. Por cierto, esto no altera la competición, ¿la NFL? ¿No? Como cuando el Barça y el Villarreal querían jugar en EEUU», dijo Fortes en su cuenta de ‘X’ en un claro alarde de ignorancia. Los partidos internacionales en la competición estadounidense se votan en la Asamblea de clubes, mientras que en España la Liga lo quiso llevar de forma unilateral implicando a Barcelona y Villarreal pagándoles mucho dinero por ir.

Clarísimo fuera de juego en el Bernabéu. Por cierto, esto no altera la competición, la NFL? No? Como cuando el Barça y el Villareal querían jugar en EEUU. pic.twitter.com/MjFD9JLuFg — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 16, 2025

En Estados Unidos, a diferencia de España, las ganancias de estos encuentros se reparten entre todos los implicados en la competición y, por supuesto, no existen una tradición tan arraigada como en el mundo del fútbol de jugar la mitad de los partidos en casa y la otra mitad fuera. De hecho, la NFL, así como la NBA, llevan décadas organizando estos encuentros.

Fortes fue de listillo y salió escaldado. La NFL, sin ir más lejos, tiene regulado que cada club ha de jugar cada ocho años un partido fuera de Estados Unidos. En España todavía no existe ninguna normativa ni transparencia sobre ello y por supuesto que el Barcelona dejase de ir a un estadio de Champions como el coliseo del Villarreal exponía a la competición a una adulteración que posiblemente habría terminado en los tribunales.

El Real Madrid, después de invertir una gran cantidad de dinero en su estadio, está amortizando su inversión acogiendo eventos de primer nivel como este partido de la NFL entre Commanders y Dolphins. Las dos franquicias, igual que los directivos de la NFL, terminaron más que satisfechos por el resultado, mientras que el periodista amigo de Pedro Sánchez rabiaba por ver cómo el club blanco daba una lección al mundo de saber hacer eventos.