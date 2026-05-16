Simeone sobre la despedida de Griezmann: «No habrá otro como él»

Simeone compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Cerro del Espino para analizar la penúltima jornada de Liga y el último compromiso del Atlético de Madrid en el Metropolitano este curso. El cuadro colchonero recibe a un Girona que se juega la vida en un duelo que será la despedida de Griezmann con la afición rojiblanca.

«No hay un momento solo para una relación que se ha construido. Sin pasar nunca esa línea… Entrenador, amistad… Tenemos mucha relación con su familia. Vino joven, creció de una manera extraordinaria, haciendo un gran gran trabajo. Llegó al lugar más grande para un jugador que es ganar un Mundial. Goleador histórico del Atlético. Tiene respeto de todos sus compañeros, que es envidiable. No tengo un momento solo de un recuerdo con él. Recuerdo cuando vino a contarme antes de irse al Barcelona, era un momento en que tenía que salir. Era bueno para darse cuenta de lo que pasó posteriormente. Cuando volvió, fue un momento de alegría, felicidad, sabíamos que volvía un genio. Le extrañaremos», comenzó Simeone en rueda de prensa acerca de la figura de Griezmann.

Sustituto de Griezmann en el futuro: «Está claro que no habrá otro igual que Griezmann. La responsabilidad de llevar el peso del equipo se depositó en él, en Koke, con su experiencia, con su peso… Es muy difícil explicar el peso… Lo tuvo y trabajaremos para encontrar gente que tenga esa responsabilidad».

Más de Griezmann: «Me gustaría que se le recuerde como lo que es. Una buena persona, un tipo noble, un tipo responsable que siempre ha estado para lo que necesitaba el Atlético de Madrid. Que tuvo la humildad para volver y ganarse de nuevo a la gente que por el amor que tenía se enojó. Yo creo que él querrá que se le recuerde como la persona que es».

Simeone ya echa de menos a Griezmann

«Mañana será un día importante para él y su familia. Una familia que siempre le ha acompañado para ser el futbolista y la persona que es. Mañana esperemos poder hacer un gran partido, que nuestra gente dé todo lo que pueda darle a un tipo que lo dio todo», dijo Simeone ante la prensa.

«Ya lo ha representado el club en varios futbolistas de la talla de Antoine. La despedida de Fernando Torres fue increíble. Los años pasan, necesitamos seguir compitiendo y aceptar el lugar que uno tiene es difícil. El club lo ha representado muy bien y el club viene gestionándolo muy bien en estos últimos años», comentó sobre la despedida del francés.

«Insustituible no, en la vida nadie es insustituible. Pero sí un jugador especial. Más allá de la relación deportiva hemos tenido una bonita relación familiar», repitió sobre la importancia del francés en el Atleti.

«Sería buenísimo tener el equipo antes del Mundial, pero veremos cómo va generándose el mercado. Las situaciones de salida y tendremos que ir a buscar. Con la llegada de Apollo veremos si podemos seguir creciendo como equipo. Ya hemos crecido como club, veremos si podemos crecer como equipo», culminó el técnico argentino en sala de prensa.