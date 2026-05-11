Simeone felicita al Barcelona por ganar la Liga: «Es el equipo que mejor juega del mundo»

Simeone ha felicitado al Barcelona después de que el pasado domingo ganase el título de Liga en el Clásico. Un reconocimiento que quiso recalcar en rueda de prensa preparando el partido ante el Osasuna, pero que sorprendió al analizar la temporada de los de Hansi Flick y lo que logró el Atlético eliminándoles de Copa y Champions al equipo que considera «el mejor del mundo».

«Lo llevo diciendo toda la temporada. El Barcelona es el mejor equipo que juega en el mundo. Ha ganado una Liga merecidísima, jugando a un fútbol increíble. También lo hizo la temporada pasada de forma muy contundente. Yo ayer veía el partido y solo decía: ‘dejamos dos veces eliminado a este equipo. ¡Dios mio!’», comentó Simeone.

Un análisis después de que el Atlético, primero les dejase sin final de Copa y luego sin semifinales de Champions. Dos títulos que tampoco ganó el Atlético, dejando al Barcelona con el buen sabor de boca de ganar Liga y Supercopa. Sin embargo, el Atlético no felicitó de forma oficial a los de Flick tras ganar el campeonato doméstico.

Con la plaza de Champions ya asegurada y tres partidos para cerrar la temporada, Simeone valoró cómo se gestiona un club como el Atlético en estos casos: «Hay una mínima posibilidad en estas tres fechas de llegar con opciones a Villarreal a jugarnos la posibilidad de ser terceros», dijo Simeone después de conocer que cuenta con ocho bajas contra Osasuna. Ante la plaga de ausencias, el entrenador argentino mostró su confianza en los canteranos: «Buscaremos hacer el mejor equipo posible. Seguro que jugarán canteranos y que puedan aprovechar la ocasión de jugar con los mayores».

Otro de los asuntos pendientes es el futuro de Koke, del que aseguró no tener aún una decisión final: «Prometo que cuando hable con él, lo diré». Aunque su preocupación actual es qué hacer con la enfermedad en la recta final del curso: «Lo de Giménez, por suerte, es solo un esguince de tobillo. Esperemos que pueda llegar al Mundial para competir con Uruguay como merece. Llegar a la Copa del Mundo con jugadores en peligro es una pena muy grande. El Mundial representa mucho y los jugadores llegan muy justos. Habría que mirar eso; no es bueno que esta clase de jugadores no puedan estar», concluyó Simeone en rueda de prensa.