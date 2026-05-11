Flick, muy emocionado: «Ha sido un partido duro y nunca olvidaré este día»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación tras golear al Real Madrid en el Clásico y conquistar su segunda Liga consecutiva como entrenador del Barcelona. En un día en el que se mezcló la pena por el fallecimiento de su padre con la alegría por haber ganado el título, el alemán hizo sus primeras valoraciones como campeón en la sala de prensa del Camp Nou.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, no pudo ocultar su emoción tras la victoria en el Clásico ante el Real Madrid y aseguró que «nunca olvidará este momento». El entrenador alemán destacó el compromiso de su plantilla y la conexión que existe dentro del vestuario.

«Mi equipo es fantástico y estoy encantado. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Ganar un Clásico, con esta afición y de esta manera, es emocionante», afirmó Flick, satisfecho también por el rendimiento futbolístico del equipo: «Hemos jugado muy bien, defendido muy bien y marcado dos grandes goles».

El entrenador quiso agradecer públicamente el apoyo recibido desde su llegada al club. «Ha sido un partido duro y nunca olvidaré este día. Quiero dar las gracias a la plantilla, al presidente, a Yuste y a todas las personas que nos han apoyado. Lo más importante es que estoy muy orgulloso de tener un equipo tan bueno», señaló.

Flick insistió en el valor colectivo del vestuario y en la evolución del equipo durante la temporada. «Lo más importante es el equipo y cómo juegan unos para otros. En las últimas semanas hemos tenido más conexión. Hoy tampoco era fácil, pero controlamos la pelota, defendimos bien y el ambiente en el estadio fue increíble», explicó.

El técnico alemán también hizo balance del curso y puso en valor el mérito del grupo pese a las dificultades. «Hemos tenido muchas lesiones y han pasado muchas cosas. Pensaba que el segundo año sería más difícil, pero hemos estado a un nivel fantástico. Quizá no hemos marcado tantos goles, pero hemos defendido mejor, especialmente al final de la temporada», comentó. Además, elogió la irrupción de los jóvenes y dejó clara la ambición del equipo: «Quedan tres partidos y queremos llegar a los 100 puntos».

Flick también habló sobre la gestión del vestuario y la importancia de la mentalidad del grupo. «Todos quieren jugar y eso es normal. Yo también fui jugador. Pero siempre he dicho que este equipo podía llegar al máximo nivel. Cuando veo los entrenamientos tengo siempre sensaciones positivas», aseguró.

Uno de los momentos más emotivos de la comparecencia llegó cuando reveló el fallecimiento de su padre horas antes del encuentro. «Esta mañana mi madre me llamó para decirme que mi padre había fallecido. Dudé si contárselo al equipo, pero al final somos como una familia y decidí hacerlo. Nunca olvidaré cómo reaccionaron», confesó visiblemente emocionado.

El técnico azulgrana también destacó el cariño recibido desde su llegada a Barcelona. «Nunca había sentido tanto afecto. Desde el primer contacto con el presidente y con Deco, todo el mundo nos acogió muy bien», afirmó.

Finalmente, Flick reconoció que está viviendo una etapa muy especial en el club. «Soñaba con esto. Y todavía tengo más sueños», concluyó.