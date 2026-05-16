Los comerciantes exigen reforzar la presión policial contra la venta ambulante ilegal en el centro de Palma. La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO) ha trasladado públicamente su reconocimiento y felicitación a la Policía Local de Palma y a la Policía Nacional por el importante operativo conjunto desarrollado recientemente en Playa de Palma contra esta actividad ilegal.

Una actuación que ha permitido la incautación de más de 2.600 objetos destinados a la venta no autorizada.

Desde la patronal del comercio consideran que este tipo de dispositivos coordinados son fundamentales para proteger al comercio legalmente establecido, garantizar unas mínimas condiciones de competencia leal y preservar tanto la convivencia cívica como la imagen turística de Palma.

AFEDECO recuerda que la venta ambulante ilegal provoca un importante perjuicio económico y social al pequeño y mediano comercio, especialmente en un contexto complejo para muchos establecimientos que cumplen de manera rigurosa con sus obligaciones fiscales, laborales, administrativas y de seguridad.

La federación valora especialmente la implicación y colaboración conjunta de ambos cuerpos policiales, así como la continuidad de los dispositivos que se vienen desarrollando en diferentes zonas de Palma durante las últimas semanas.

No obstante, la organización empresarial también ha querido trasladar su preocupación por el recrudecimiento de esta problemática en determinadas zonas del centro de Palma, donde numerosos comerciantes han advertido de un incremento significativo de la presencia de venta ambulante ilegal, especialmente en áreas de gran afluencia turística y comercial.

Por ello, AFEDECO solicita que este tipo de operativos y actuaciones de control puedan reforzarse igualmente en el centro de la ciudad, manteniendo una estrategia continuada y coordinada que permita combatir eficazmente esta actividad ilícita y proteger al comercio local que desarrolla su actividad dentro de la legalidad.

Finalmente, la federación reitera su plena disposición a colaborar institucionalmente con las administraciones públicas y con los cuerpos y fuerzas de seguridad en todas aquellas iniciativas encaminadas a defender el comercio de proximidad, la convivencia y la actividad económica legal en Palma.