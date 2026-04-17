Campaña contra la venta ambulante ilegal en Palma. «Lo que compras falso lo pagamos entre todos» es el lema de esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de la capital balear en contra de la venta sin licencia en espacios públicos y de la adquisición de estos objetos, algo que está sancionado en aplicación de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica.

De hecho, esta normativa, en vigor desde hace casi un año, contempla multas para quienes adquieren estos productos ilícitos que oscilan entre los 450 y los 750 euros.

El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo del PP, Llorenç Bauzá, ha presentado esta iniciativa, acompañado de los portavoces de asociaciones empresariales del pequeño comercio, y ha precisado que la actuación municipal combina la intervención directa con un enfoque «preventivo y disuasorio», con el objetivo de anticipar conductas y reducir la presencia de venta ambulante en las calles.

Según ha añadido, ya se están realizando actuaciones en zonas de Palma como Antoni Maura, Plaza Mayor, San Miquel y Playa de Palma, y ha detallado que en el verano del año pasado, entre junio y septiembre, se llevaron a cabo alrededor de 1.300 actuaciones relacionadas con la venta ambulante, y se levantaron 31 actas contra compradores.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con las patronales del comercio, Afedeco y Pimeco, y cuenta además con la implicación del sector hotelero y de la restauración, que se suman como agentes clave en la difusión del mensaje.

En concreto, la campaña ha sido elaborada en cuatro idiomas —catalán, castellano, inglés y alemán— con el objetivo de trasladar un mensaje claro de concienciación sobre el impacto que supone la compra de productos procedentes de la venta ambulante ilegal, al tiempo que se refuerza el apoyo institucional a los negocios de proximidad.

Para ello, se han impreso hasta ahora 6.000 trípticos informativos, que serán distribuidos a través de las asociaciones del sector comercial, hotelero y empresarial, como Afedeco, Pimeco, Pimem y CAEB, así como en puntos de información turística, Palma 365 y otros espacios estratégicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la máxima difusión.

Durante el acto de presentación, la regidora de Comercio y Restauración, Lupe Ferrer, ha destacado que el comercio local es una pieza esencial de la ciudad, no solo por su contribución económica, sino también por su papel en la configuración de la identidad de Palma, la dinamización de las calles y la generación de empleo y oportunidades.

Y, en este sentido, ha subrayado la importancia de seguir impulsando acciones conjuntas que permitan proteger a los establecimientos que cumplen con la normativa y que contribuyen al desarrollo económico local.

Los representantes de las asociaciones de comercios han asegurado que prácticas como la venta ilegal en la calle afectan, durante la temporada turística, entre el 20 y el 30 % de sus beneficios, aunque han puntualizado que esta cifra es aproximada, ya que es difícil concretar una cantidad real.

Por otra parte, han señalado que el verdadero problema es la inseguridad que la venta de productos sin licencia genera entre los dueños de los comercios en Palma.