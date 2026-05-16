Aytekin, el árbitro del gran escándalo que favoreció al Barcelona en Champions, pita su último partido en la Bundesliga

Deniz Aytekin dirigirá este sábado (15:30 horas) su último partido como árbitro. El colegiado alemán de origen turco, conocido por protagonizar el escándalo que propició la remontada del Barcelona ante el PSG en el Camp Nou durante los octavos de final de la Champions 2016/17, se despide del fútbol con un Bayern de Múnich-Colonia en el Allianz Arena sin nada en juego para ambos equipos.

Relegado a un segundo plano por la UEFA tras la polémica desatada por el 6-1 de los culés ante el conjunto entonces dirigido por Unai Emery, Aytekin sí ha contado con una larga trayectoria en el fútbol germano. Con más de 250 partidos como árbitro principal en Bundesliga, el colegiado de origen turco debutó en la primera división del fútbol alemán en 2008. En sus últimos años, quedó relegado a la Bundesliga 2 (segunda categoría), aunque también ha dirigido varios partidos de Bundesliga.

Sin embargo, Deniz Aytekin ha quedado marcado en el imaginario futbolístico por sus errores, todos ellos a favor del Barça, en la vuelta de los octavos de final de la temporada 2016/17. Más allá del recordado gol de Sergi Roberto, que colocó el 6-1 en el descuento y clasificó a los culés a cuartos, el colegiado alemán fue el auténtico protagonista del encuentro. Entre sus fallos más recordados destacan una clara mano de Mascherano dentro del área, la segunda tarjeta amarilla que no sacó a Piqué con 1-0 en el marcador y el engaño de Luis Suárez en el penalti que supuso el 5-1 minutos antes del tanto definitivo de Sergi Roberto.

Aytekin, defenestrado por la UEFA

Desde aquella fatídica noche a nivel arbitral en el Camp Nou, la UEFA apartó a Deniz Aytekin del primer plano europeo. El colegiado alemán estuvo 190 días sin dirigir un partido en competiciones europeas y nunca volvió a ser designado para un partido de eliminatorias de la Champions. Entre 2017 y 2022, Aytekin dirigió sólo ocho partidos de la fase de grupos de la máxima competición continental. Tampoco volvió a verse las caras con Barcelona y PSG, aunque sí estuvo presente en partidos de equipos españoles: Real Madrid (0-5 vs. Viktoria Plzen), Atlético de Madrid (1-1 vs. Qarabag) y Valencia (1-1 vs. Lille).

La UEFA tampoco confió en él para la Europa League, donde tampoco dirigió más allá de los octavos de final. Una realidad que contrasta con la que he vivido en Alemania, donde ha ejercido como árbitro principal en más de 250 encuentros y cerrará su carrera este sábado (15:30 horas) con un duelo entre Bayern de Múnich y Colonia en el Allianz Arena sin nada en juego. Los locales son campeones desde hace varias semanas, mientras que los visitantes tienen asegurada la salvación. Después de despedirse en un Schalke 04 y Preußen Münster de la Bundesliga 2 el pasado mes de abril, Deniz Aytekin dirá adiós al fútbol de manera definitiva en la última jornada de la Bundesliga. Pese a su trayectoria en Alemania, su nombre siempre estará vinculado al escándalo del Camp Nou.