Mallorca lanza una oferta nunca vista para sus campamentos juveniles de verano: un total de 1.005 plazas, prácticamente el doble de las que se ofertaban hasta ahora en este programa de ocio educativo.

Un incremento sobresaliente que permitirá ampliar la actividad durante prácticamente todo el verano, desde finales de junio hasta principios de septiembre, consolidando así una de las propuestas juveniles más emblemáticas y demandadas de la institución insular.

El conseller de Presidència, Toni Fuster, ha destacado que «hacemos una apuesta muy importante para que más familias de Mallorca puedan acceder a unos campamentos que forman parte del verano de muchas generaciones de jóvenes de la isla». En este sentido, ha señalado que «el aumento de plazas responde a la elevada demanda que registran cada año los campamentos y refuerza nuestra apuesta por un ocio educativo de calidad, vinculado a la convivencia, la naturaleza y los valores».

Las preinscripciones se abrirán el 18 de mayo y permanecerán disponibles hasta el 27 de mayo a través de la página web del Consell de Mallorca. Los campamentos se desarrollarán en 15 turnos dirigidos a niños y jóvenes de entre 9 y 16 años, distribuidos por franjas de edad.

Cada turno contará con 67 plazas. De ellas, 58 serán plazas ordinarias y cinco estarán bonificadas para familias usuarias de servicios sociales y menores en situación de especial vulnerabilidad, con una reducción del 50 % del precio del campamento.

Además, dos plazas de cada turno estarán reservadas para participantes con dependencia reconocida, con el objetivo de seguir avanzando en la inclusión y facilitar el acceso a los campamentos a todos los perfiles de jóvenes y niños de Mallorca. En caso de que algunas de estas plazas reservadas no se ocupen, pasarán a incorporarse al resto de participantes de cada turno.

El precio por participante será de 103,95 euros en la modalidad ordinaria y de 52,01 euros en las plazas bonificadas.

La programación mantendrá el modelo educativo que ha convertido estos campamentos en una referencia del verano en Mallorca, combinando actividades deportivas, juegos cooperativos, dinámicas de grupo, talleres creativos, actividades acuáticas, juegos de orientación, tiro con arco, slackline y veladas nocturnas. Todo ello se complementará con propuestas centradas en la convivencia, la educación emocional y el contacto con el entorno natural, dentro de un proyecto educativo que este año girará en torno al eje temático «Los elementos naturales como fuente de crecimiento», pensado para acercar a los participantes al territorio, al patrimonio y al paisaje de Mallorca.

Los turnos se distribuirán entre el 28 de junio y el 5 de septiembre. Los turnos 1 y 2 se celebrarán del 28 de junio al 4 de julio; los turnos 3 y 4, del 5 al 11 de julio; los turnos 5 y 6, del 12 al 18 de julio; y los turnos 7 y 8, del 19 al 25 de julio. Posteriormente, los turnos 9 y 10 tendrán lugar del 26 de julio al 1 de agosto; el turno 11, del 2 al 8 de agosto; el turno 12, del 9 al 15 de agosto; el turno 13, del 16 al 22 de agosto; el turno 14, del 23 al 29 de agosto; y el turno 15, del 30 de agosto al 5 de septiembre.

Una vez finalice el plazo de preinscripción, el Consell de Mallorca publicará el listado definitivo de admitidos al sorteo, asignando a cada solicitud un número de participación. Posteriormente, se celebrará un sorteo público para adjudicar las plazas de cada turno y, una vez resuelto, se publicarán las listas definitivas de participantes admitidos y las listas de espera correspondientes.