El mayor albergue juvenil de Baleares arranca la temporada con 22.000 plazas reservadas hasta octubre. Hasta el día 15 de abril está previsto que pasen por la emblemática instalación un total de 939 niños y jóvenes, evidenciando que el campamento de La Victòria, en Alcúdia, es un referente en ocio educativo.

Además del Consell de Mallorca y de algunos ayuntamientos, han reservado los espacios asociaciones de familias (AFAs), centros educativos, clubes de recreo y entidades de tiempo libre.

Situado en el noreste de Mallorca en un entorno natural privilegiado y unas vistas panorámicas únicas, cuenta con 200 plazas y unas instalaciones deportivas, comedores y diversas salas de reuniones, siendo ideal para grupos juveniles y estancias de pensión completa.

La temporada en el excelso campamento de La Victòria ha arrancado con un grupo que cursa el ciclo formativo de Técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre en el IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB). Son 18 chicos y chicas de entre 17 y 19 años que permanecerán en las instalaciones hasta este miércoles 1 de abril.

El Instituto Balear de la Juventud (IBJOVE) del Govern balear ha hecho una apuesta por la mejora continua de las instalaciones, para seguir avanzando en la accesibilidad universal y la calidad de la experiencia educativa, así como por hacerlas más sostenibles y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

En este sentido, para las personas con movilidad reducida, se han adaptado tiendas de campaña, se ha construido una rampa de acceso a los servicios sanitarios y se ha comprado una silla anfibia para que los niños puedan bañarse en el mar. El objetivo es que todos los niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar de un ocio educativo de calidad.

Además, la semana pasada el IBJOVE firmó un convenio con el Colegio Oficial de Nutricionistas-Dietistas de las Islas Baleares que contempla, entre otras cosas, que La Victòria contará con la supervisión y la validación de los menús por parte del Colegio, así como con formaciones específicas de los trabajadores, con la finalidad de fomentar hábitos alimentarios saludables entre los jóvenes y prevenir conductas de riesgo.