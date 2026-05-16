El brutal cambio de Can Yaman tras quitarse la barba: irreconocible

Poco a poco y con el paso del tiempo, Can Yaman se ha convertido en uno de los actores turcos más conocidos y consagrados en la industria interpretativa. El artista, de 36 años, ha conquistado a la audiencia con sus papeles en diversas producciones. De hecho, inolvidable en su labor en ficciones como Erkenci Kuş (Pájaro soñador), Dolunay (Luna llena) y Bay Yanlış (El hombre equivocado). Una serie de historias que cruzaron el charco debido a su éxito nacional y alzaron el nombre del actor turco hacia lo más alto. Eso sí, el artista no ha arrasado solo por su talento interpretativo; también lo ha hecho por su atractivo físico.

Can Yaman es uno de los galanes más aclamados de la industria interpretativa turca. Por ello, no es de extrañar que seguidores de todos los rincones del mundo hayan querido seguir de cerca sus trabajos. Pero, recientemente, el actor se ha hecho noticia por someterse a un cambio físico completamente inesperado. Y es que, tal y como ha compartido en sus redes sociales, se ha quitado la barba. Un pequeño cambio que puede parecer indiferente, pero que al artista turco le ha cambiado el rostro por completo. Pues, indiscutiblemente, su barba era una de sus señales de identidad.

A través de su cuenta de Instagram, Can Yaman ha compartido un vídeo donde se le puede ver en la barbería. De esta manera, ha decidido eliminar su vello facial. Una decisión que le ha otorgado un cambio radical. Pues, ahora, presenta una imagen más juvenil y fresca. Y es que parece otra persona. De hecho, sus seguidores no han dudado en hacérselo saber.

Y es que, ya lo dicen. La barba es considerada el maquillaje de los hombres. Por ello, el cambio de Can Yaman es evidente. Eso sí, que haya decidido eliminar el bello de su cara no quiere decir que el actor haya dejado de ser atractivo para su público.

Los fans de Can Yaman reaccionan a su cambio

Con más de un millón y medio de seguidores en redes sociales como Instagram, Can Yaman siempre intenta tener un contacto cercano con sus fans. Por ello, en esta ocasión, no ha dudado en mostrar cómo ha decidido quitarse la barba para tener un aspecto diferente. Y es que esto no sucede todos los días.

Al ver su cambio, sus fans han querido dejarle algunos comentarios. «Decile a ese chico que nos devuelva a nuestro turco!!! Lindo siempre!!!», «Estás genial de cualquier manera» o «Can, vi todas tus novelas, pero creo que el personaje que más me enamoró fue el que interpretaste en el Pájaro soñador. Creo que esa imagen varonil, sexy y un poco salvaje era la que más te sienta. Amé a ese personaje. Te ves guapo sin barba, pero a mí me gustas más con ella», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

De momento, se desconoce si el motivo por el que el actor ha decidido quitarse la barba ha sido por algún nuevo personaje. Pero, con humor, ha citado a su barbero. Y es que viajó hasta Italia para hacerse este cambio. «Te van a odiar», escribió citando al profesional. Pues, ya se esperaba él que la reacción de sus seguidores no fuese plenamente positiva. Pero, sea como sea, Can Yaman se está tomando esta nueva etapa sin barba con mucho humor.