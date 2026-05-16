Una soltera de ‘First Dates’, tras la petición de «beso con mordisco» de su cita: «No eres Drácula»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Cuatro durante los últimos diez años, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que apuesten por encontrar el amor en el formato televisivo. Y es que la edad no importa si el objetivo es volver a enamorarse. Una situación que pudimos comprobar con la cita de Encarni y Luciano.

El soltero, de 77 años y procedente de Mérida, regresó al formato de citas a ciegas para volver a probar suerte. Pues, la anterior vez que acudió no tuvo mucha suerte. Se presenta como un hombre al que le gusta montar en bicicleta, caminar, jugar a la petanca y salir a tomar vinitos con los amigos. En el amor, busca a una mujer con la que convivir y tener un romance pleno, sin distancias. «Todas estas cosas que conlleva la pareja», indica. Por ello, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Encarni, una cuidadora jubilada, de 76 años.

Luciano intenta impresionar a su cita de ‘First Dates’

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, aunque todo parecía que pintaba bien, algunos comentarios de Luciano comenzaron a incomodar a Encarni. Y es que el soltero no paraba de hablar de su casa y de los metros cuadrados de su propiedad.

«Eso no me ha gustado. Yo no voy buscando dinero… Me ha parecido super mal, nadie se puede vender porque tenga un chalet o un dinero», comentó la comensal en uno de los totales. Además, Luciano no tuvo reparos en contarle que, durante sus años en la hostelería, ganó bastante dinero. «Se hacía buen dinero», le dijo. Pero, a Encarni no podía importarle menos.

«Me ha parecido un poco fantasma. A mí no me impresionan los famosos. Vienes a lo que vienes, no a contar cuentos. ¿Para qué quieres tanto chalé para ti? Me parece absurdo. Ni lo limpiará en condiciones», opinó ella en privado. Pero, si la cita ya estaba siendo incómoda, todo empeoró cuando el móvil de Luciano comenzó a sonar y él no hizo nada para apagarlo.

Encarni rechaza besar a su cita de ‘First Dates’

Luciano, sin filtros, le expresó su deseo de convivir con ella. A pesar de que se acababan de conocer, Encarni cortó sus ilusiones de cuajo. Aun así, él le dijo que la esperaría todo lo que hiciese falta. De hecho, lejos de quedar aquí, el soltero intentó tener un contacto más íntimo con ella en el reservado de First Dates. Una proximidad que espantó a la participante.

«Me he puesto un poco revuelta de la barriga que tiene… ¡Madre mía de mi vida! ¿Cómo me han buscado esto a mí? A estas las mato yo», opinó ella. Y es que el programa les propuso un reto: darle un beso con mordisco, pero Encarni lo rechazó por completo. «No, dile que tú no eres Drácula», le respondió al comensal entre risas.

Pero la soltera se veía bastante incómoda con la situación. «Si me hace cualquier cosa, le meto un porrazo con la mano», comentó ella en uno de los totales. Así pues, en la decisión final de First Dates, el único que se llevó una gran sorpresa fue Luciano. Pues, se quedó asombrado cuando la soltera le dijo que no quería una segunda cita con él. Y es que él sí era partidario de otro encuentro.