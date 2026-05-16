La nueva vida de Tony Spina tras desaparecer de la televisión: ahora es maestro pizzero

La industria televisiva nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos rostros que, de alguna manera o de otra, se han convertido en una parte conocida del mundo del entretenimiento. Si hablamos de los perfiles que se han dado a conocer en Mediaset España, son muchos los nombres que pueden formar parte de nuestra lista. Pero, en esta ocasión, hablaremos sobre Tony Spina. Y es que el italiano ha conseguido simpatizar bastante con el público a lo largo de los años. De hecho, en nuestro país le hemos podido ver en formatos como GH DÚO, Supervivientes, ¡Vaya vacaciones!, La casa fuerte, Solo, Supervivientes: All Stars y Mujeres y Hombres y Viceversa.

Una andadura que, además, le ayudó a encontrar el amor. De hecho, uno de los noviazgos más consolidados es el suyo con Marta Peñate. Ambos comenzaron su relación sentimental en el 2021 y, desde entonces, han dejado claro que han encontrado en el otro al amor de su vida. Una situación que les ha llevado a pasar por el altar y a querer formar una familia juntos. Asimismo, aunque el italiano ya no tenga tanta presencia en televisión como antes, es habitual verle en las redes sociales de la canaria.

Marta Peñate muestra el trabajo de Tony Spina: «Se pone de pizzero porque es el único de la familia que…»

En numerosas ocasiones, la colaboradora televisiva ha compartido publicaciones donde muestra cómo es su día a día con su chico. Pero, recientemente, sorprendió a todos al revelar que su pareja ha dejado el mundo del entretenimiento para ayudar en el negocio familiar. Y es que, según se ha podido saber, Tony Spina tiene un restaurante italiano llamado Abbracciame, ubicado en Las Rozas, Madrid.

El local es un establecimiento que presenta a sus clientes la gastronomía tradicional italiana. Pues, los propietarios son italianos y nadie mejor que personas originarias de dicha tierra para compartir estos platos. De esta manera, Marta Peñate ha compartido una instantánea donde se puede ver a Tony Spina cocinando una pizza.

Vestido con el uniforme de la empresa, el ex superviviente aparece amasando una pizza en la cocina. «La familia de Tony tiene un restaurante italiano familiar. A veces él se pone de pizzero porque es el único de la familia que sabe hacer pizzas. Me parece tan mono cuando está haciendo pizzas», comienza explicando la colaboradora de Mediaset España. Y es que ver a su chico ayudando en el negocio familiar es algo que enternece a Peñate.

«Me parece tan mono», comenta. Por otro lado, en redes sociales, Tony Spina utiliza su cuenta de Instagram de manera esporádica. Aunque cuenta con más de un millón de seguidores, el joven comparte en su mayoría contenido con Marta Peñate. A través de vídeos de parejas e instantáneas de viajes por el mundo, ambos continúan manifestando lo felices que son juntos. Y es que, precisamente, se han consagrado como una de las parejas con las que más simpatiza el público.