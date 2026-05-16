Qué es la preeclampsia, la enfermedad que sufre Patry Jordán en pleno embarazo

El mundo de las redes sociales ha crecido a pasos agigantados durante los últimos años, de eso no cabe duda. Pero, por muchos creadores de contenido que hayan surgido desde la pandemia de la COVID-19, si hay una influencer pionera en nuestro país a la hora de promover un estilo de vida saludable y asesorar en belleza personal, es Patry Jordán. La catalana, de 41 años, lleva años compartiendo rutinas diarias de entrenamiento, cuidados y trucos para cocinar más saludable. Una aventura que comenzó con su canal de YouTube, en el 2010, y que ha continuado desde entonces. Eso sí, también dando el salto a plataformas como Instagram.

Patry Jordán se convirtió en la entrenadora virtual elegida por muchos españoles a la hora de estar activos durante el confinamiento del 2020. Por ello, muchos la recordarán. Y es que, en lo profesional, la influencer no puede triunfar más. Sin embargo, este 2026 está dando la bienvenida a una nueva etapa en su vida: la maternidad. La catalana siempre ha sido fiel defensora de cumplir primero sus sueños y objetivos personales antes de formar una familia. Lleva casi toda su vida con Carles Galí, su pareja, pero ni eso ni la edad les ha puesto la presión de querer tener un hijo. Hasta ahora.

Patry Jordán, madre primeriza a los 41 años

La catalana anunció, hace unos meses, que estaban esperando un bebé. Una noticia que alegró a todos sus seguidores, quienes los conocen virtualmente desde hace años. Patry Jordán afronta esta etapa con muchas ganas e ilusión. De hecho, ya confirmaron que serán padres de una niña a la que llamarán Sia.

La creadora de contenido se encuentra en la recta final de su embarazo. Pero, como siempre, se ha confesado con sus seguidores. De esta manera, la influencer ha contado que se le están haciendo cuesta arriba estas últimas semanas. Pues, aunque ya ha superado la semana 34, los dolores cada vez son mayores. Además, los médicos le han recomendado hacer reposo debido a su delicada situación.

Patry Jordán padece preeclampsia

Tal y como ha explicado, padece preeclampsia. Esta situación suele afectar al 2% u 8% de las mujeres en estado de gestación. Por lo tanto, no es muy habitual. Así pues, padecerlo significa que la mujer sufre de presión arterial alta, problemas renales, dolor de cabeza, cambios en la visión, dolor abdominal superior derecho, aumento rápido de peso, hinchazón de cara y manos, mareos y vómitos.

A través de sus stories de Instagram, la catalana ha explicado que esta situación la ha llevado al médico en muchas ocasiones. Pero, además, le está afectando mucho anímicamente y a la hora de verse en un espejo. Pues, aunque su aumento de peso es normal debido a su estado, las críticas y los comentarios en redes sociales tampoco ayudan mucho.

«Estoy con la hinchazón, retención, inflamación y muchas molestias por culpa de la preeclampsia. No puedo más. Se está haciendo ya muy cuesta arriba», escribió junto a una imagen de sus piernas. «Suerte que estoy en la recta final», ha comentado. Respecto al cambio de su físico, la deportista intenta tomarse la situación con calma y normalidad.

Por ello, haciendo caso omiso de los crueles comentarios de algunos usuarios, intenta sacarle un poco de humor a la situación. «Menos mal que mi móvil me recordó las fotos del año pasado… porque a veces se me olvida. Y sí, me cuesta verme en esta versión… Hay días en los que se hace duro: sentirte limitada, mirarte y no reconocerte, encontrarte mal y pensar que mañana será igual», confesaba a través de un vídeo donde comparaba su físico actual con el de hace unos meses.