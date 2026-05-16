El lápsus de Lolita en ‘Tu cara me suena’ que ha terminado resucitando a un icono del verano: «¿Pero está vivo, no?»

Como cada semana, Lolita Flores nos ha dejado uno de los grandes momentos de Tu cara me suena. En una gala donde las actuaciones han vuelto a brillar, especialmente la de Cristina Castaño interpretando a Rigoberta Bandini y su versión de El Amor, han surgido varios comentarios que no han pasado desapercibidos. Hay una cosa clara en esta edición y es que, además de contar con un casting que al principio generaba dudas, la química del jurado funciona porque resulta divertida y amena. En este caso, la hija de Lola Flores sufrió un lapsus sobre si uno de los artistas imitados seguía con vida o no.

Uno de los aspectos que más destacan edición tras edición son las famosas anécdotas de Lolita, puesto que, a lo largo de su vida, parece haber conocido a cientos de artistas con los que ha compartido momentos. En esta ocasión, todo vino de la mano de Georgie Dann, el famoso artista responsable de éxitos como Mayonesa o La barbacoa, canciones que, después de muchos años, siguen siendo himnos atemporales del verano. Esta vez fue imitado por Aníbal Gómez y dio mucho que hablar.

En uno de esos momentos distendidos que suele proponer Manel Fuentes, el jurado comenzó un juego relacionado con los temas más populares de Georgie Dann, aunque terminó derivando, de alguna manera, en el arroz con bacalao de Sarandonga, el supuesto plato favorito del cantante. Fue ahí cuando Lolita hizo algo que solo puede pasar en Tu cara me suena: convertir a alguien en inmortal.

Cuando comenzaron a hablar del cantante, Lolita corrigió a Manel Fuentes cuando este se refirió al artista en pasado. El presentador comentó: «Georgie Dann era fan tuyo», a lo que la jurado respondió, sin dudar: «Que sea fan mío me parece muy bien. Está vivo». En ese momento cambiaron las miradas y se notó cómo sus compañeros dudaban mientras la observaban con gesto extraño. Aun así, la hermana de Rosario Flores insistió: «¿Pero está vivo, no?», mientras se santiguaba, por si acaso. Fue entonces cuando Manel Fuentes le respondió entre risas: «No, está muerto». Un momento del que Lolita intentó salir como pudo, aunque finalmente no le quedó otra que reírse.

Este es uno de los grandes logros que ha conseguido Tu cara me suena: convertir cualquier momento incómodo en una escena divertida y hacer que los lapsus terminen quedándose entre compañeros, creando situaciones que no solo hacen reír al público presente, sino también a los espectadores desde casa.