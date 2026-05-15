¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 15 al 19 de mayo de 2026

Pasapalabra no para y su bote se sigue acercando al medio millón de euros, una cantidad que muchos de los espectadores soñarían con ganar, pero que sería un premio ‘bajo’, si comparamos con los que se han dado en los últimos años. Desde que el concurso saltó a Antena 3 desde Telecinco el nivel ha subido tanto que nos hemos acostumbrado a botes que rondan los dos millones de euros (y en algunos casos los superan por mucho, como el de Rosa), por eso David y Javier seguro que aspiran a dejar que siga creciendo todavía varios meses. Aunque ahora ganarlo no sea su objetivo, sí que tienen que centrarse en mantenerse cada tarde en el programa, por eso tienen la ayuda de nuevos famosos que formarán parte de sus equipos.

Estos cuatro invitados estarán en los equipos naranja y azul para sumar la mayor cantidad de segundos posible en las diferentes pruebas. Para ser invitado de Pasapalabra no vale cualquiera, ya que la concentración y la rapidez son claves para no hacer el ridículo y no perjudicar al capitán del equipo. Además, hace falta un extra de cultura general y conocimiento del lenguaje.

Paloma Lago, una estrella de la moda y la televisión

La gallega puede presumir de haber vivido en los momentos más brillantes de la televisión en España, cuando en los años 90 nacieron las cadenas privadas como Antena 3 y Telecinco, después de décadas con apenas dos canales que poder ver. Desde 1990 y hasta pasados los 2000 fue una cara habitual de Antena 3, Telecinco y TVE, llegando a presentar programas en prime time y hasta galas de preselección de Eurovisión, además de las míticas galas de los sábados de José Luis Moreno.

En los últimos tiempos ha sabido reciclarse en su papel como presentadora de eventos, donde es una de las más valoradas por empresas y galas de premios. Centrada en su familia, la invitada de Pasapalabra decidió regresar a Galicia y abandonar Madrid en el año 2019, comenzando a colaborar en programa de la televisión autonómica gallega.

José Manuel Parada, un mito de TVE que llega a Antena 3

Aunque actualmente es colaborador de Y ahora Sonsoles, el presentador marcó época con el programa Cine de barrio, que presentó desde 1995 y hasta 2004, siendo sustituido por Carmen Sevilla en un movimiento que fue de lo más polémico en la época. Antes de aquello fue una voz muy importante en Radio Miramar, Cadena COPE y Radio Nacional de España, dando el salto a televisión a mediados de los años 90.

Tras su complicada salida de TVE ha pasado por programas de Telecinco, fue colaborador de María Teresa Campos en Qué tiempo tan feliz y llegó a ser concursante de Supervivientes 2010, pero fue uno de los primeros en abandonar la isla.

David Civera, el rey de la canción del verano para los ‘millennials’

El aragonés sigue en el recuerdo de millones de personas gracias a canciones como Dile que la quiero, Que la detengan, Bye, bye y Rosas y espinas. Su fama llegó gracias a que resultó seleccionado por RTVE para participar en Eurovisión en el año 2001. A partir de ahí sus canciones fueron éxitos y fue uno de los pocos cantantes que consiguió sobrevivir al fenómeno Operación Triunfo, que llegaría a finales de 2001 y que en 2002 rompió por completo el mundo de la música inundando la industria con artistas como Chenoa, David Bisbal, Bustamante, Rosa López, Natalia y otros muchos grupos salidos de la primera edición.

Fiona Ferrer, una habitual de ‘Pasapalabra’ que debe poner glamour

Se trata de toda una socialité, puesto que es escritora, estilista, periodista, empresaria y diseñadora. Pese a todo, no es una de las caras habituales de las revistas del corazón, seleccionando muy bien sus apariciones en revistas y programas de televisión, aunque ha participado en Cámbiame, Supermodelo y en el reciente DecoMasters.