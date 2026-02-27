Bernal, Casadó, Éric y ¡Gavi!: estas son las opciones que maneja Flick para cubrir a Frenkie de Jong

El Barcelona confirmó en un comunicado médico que Frenkie de Jong padece una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará al menos entre cinco y seis semanas de baja, apartado de los terrenos de juego, para agravio de un Hansi Flick que había encontrado el sitio ideal para el holandés en su sistema. Ahora, sin su pivote durante algo más de un mes: Marc Bernal, Marc Casadó, Éric García e incluso Gavi, a las puertas de su recuperación.

La baja de Frenkie de Jong para Flick es una de esas incómodas. El holandés, además de portar con solvencia el brazalete de capitán, había encontrado su sitio en el pivote del equipo. Experiencia, físico, capacidad de mando, kilómetros e intensidad, además de una notable facilidad para romper líneas. De Jong da mucho al Barça y con su baja el entrenador alemán debe encontrar otro futbolista que cumple con ese rol, aunque ninguna de las alternativas hace check en todo que ofrecía el holandés.

Flick deberá cambiar sus planes y buscar entre sus opciones que jugadores tienen mayores sinergias con su centro del campo. Por una cuestión de tiempo de juego, quizá los dos futbolistas que más se pueden ‘alegrar’ de la lesión de De Jong son los dos Marc, Bernal y Casadó. La pareja de canteranos pueden jugar en esa posición, de hecho Bernal es un pivote natural aunque ofrece cosas muy diferentes a las que venía ofreciendo el holandés.

Ambos jugadores aún están en formación, así se entiende al menos con el tiempo de juego que les está dando Flick esta temporada. Casadó tuvo picos de gran rendimiento el pasado curso pero entre el tramo final del pasado curso y el inicio de éste ha quedado confirmado que su rol ha cambiado. Tanto éste como Bernal tienen papeletas para ocupar ese rol, aunque no parten con la mayor de las ventajas en esta carrera por el pivote.

Éric García se ha convertido en uno de los líderes de este Barça de Flick en los últimos meses. Precisamente el central comenzó a ganarse la confianza del entrenador alemán al final del pasado curso, jugando como pivote. Es el futbolista que más tiempo ha jugado ahí y está confirmado que ofrecerá un rendimiento óptimo, del gusto de Flick, aunque en estos momentos se ha convertido en un futbolista capital en el centro de la defensa, por lo que adelantarle unos metros también genera un perjuicio en la zaga.

El último en este ecuación es Gavi. El joven de Los Palacios está en la recta final de su recuperación tras otra grave lesión en su rodilla. Ya se está ejercitando con sus compañeros y esta próxima jornada de Liga ante el Villarreal puede ser uno más en la convocatoria. Para el joven no sería nueva la posición, aunque no es donde mejor se amoldan sus características, intenso y muy móvil por todo el campo, no tan encorsetado en la posición del pivote donde se prima la colocación por encima de cualquier aptitud.