El cambio de opinión de Flick con la mano dura: de no jugar a multas de 40.000 euros

Hansi Flick ha terminado por ablandarse en el Barcelona. Aquel sargento de hierro, firme y con un código interno inquebrantable parece haberse difuminado con el paso del tiempo en el Camp Nou. El código interno establecido por el alemán se ha vuelto más amable, más abierto al diálogo, aunque con castigos ante la impuntualidad. Flick ha abierto una puerta a que sus jugadores impuntuales puedan jugar el día de partido con multas… tras pasar por caja.

Es un cambio en su código interno que no ha transmitido el propio Flick sino que han sido sus propios jugadores los que han informado de los cambios. Pedri González y Ferran Torres estuvieron en televisión y manifestaron que ha habido cambios en las estrictas reglas de Flick, abriendo una posibilidad a jugar los partidos.

«Ahora hay que soltar, que duele más, también te digo», reconoció Ferran sobre las nuevas reglas de Flick en el Barça, que impone duras multas económicas si la impuntualidad llega en día de partido: «Es duro en las cosas dentro del fútbol y del vestuario, de los horarios…». Según La Vanguardia, alcanza los 50.000 euros. La impuntualidad en otro momento del trabajo, en un entrenamiento por ejemplo, es inferior, pero el día de partido es sagrado para el alemán y es por ello que la sanción está a la altura con ese pellizco nada baladí.

«Con 3.000 euros no tienes ni para empezar. La cosa está por los 40.000 euros», afirmó Ferran en El Hormiguero, pero es aún más cara la penalización que impone Flick si quieren jugar los jugadores el partido en cuestión. «Así nadie llega tarde», confirmó Pedri, que asegura que «si tienes que llegar 20 minutos tarde, mejor quédate en casa y di que estuviste malo o algo».

El pago es un arma de doble filo pero denota una permisibilidad mayor de Hansi Flick, así como una forma de guardarse las espaldas en días inoportunos, en partidos importantes. Jules Koundé, Iñaki Peña o Rashford ya han sufrido los castigos del alemán desde que está al mando del vestuario, quedándose sin jugar, desprendiéndose de ellos. Esto, con el nuevo código, cambiaría. A partir de ahora los jugadores podrían no quedarse sin jugar, sobre todo en un partido importante, con el pago de esos 50.000 euros que ‘perdonarían’ su impuntualidad.

La posibilidad de que Joan García, Pedri, Lamine Yamal o Raphinha lleguen tarde en día de partido y Flick les castigue con no jugar ha quedado obsoleta, el pago de esa cuantía hace olvidar (o tapar) la impuntualidad. De hecho el entrenador también quiere que sus jugadores, entre semana y con entrenamientos matinales, estén en casa en un horario acorde, a las 23:00 horas. El descanso, en deportistas de élite, es tan primordial como determinante.