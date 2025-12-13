Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra Osasuna

La victoria del Barcelona ante Osasuna asegura ya que los culés acabarán el año al frente de la clasificación de la Liga. El Barça se va a los 43 puntos, y a falta de que se disputen los encuentros de esta jornada, saca siete puntos al Real Madrid y ocho al Villarreal. Los dos goles de Raphinha dieron tres puntos muy valiosos a los de Flick, que salvaron un complicado partido este sábado en el Camp Nou.

Osasuna aguantó muy bien 70 minutos, pero un disparo de Raphinha acabó siendo clave para que el Barcelona sumara tres puntos más en Liga. Más tarde el brasileño acabó confirmando el triunfo con otro gol. Es la séptima victoria consecutiva del equipo culé en Liga, que cuenta por triunfos todos los partidos desde que perdió en el Santiago Bernabéu.

En esta clasificación hay que tener en cuenta que faltan por partidos por disputarse en esta jornada de Liga e incluso que hay equipos con más partidos disputados, véase el Barcelona, que tiene un encuentro más que el Real Madrid, pero dos más que el Villarreal, que es tercero a ocho puntos. Si el conjunto de Marcelino gana esos dos partidos pendientes (el de esta jornada y el de la 19ª, jornada que ya jugó el Barça) se pondrá a dos puntos de los culés.

Precisamente Villarreal y Barcelona se medirán la próxima semana, en la última jornada del año, en un duelo que se disputará en el Estadio de la Cerámica, siendo el encuentro que quería Tebas jugar en Miami, fracasando estrepitosamente en ese intento.

Con el triunfo de este sábado, el Barcelona ya sabe que será líder de la Liga a final de año, pase lo que pase en los encuentros que quedan. Aunque los de Flick perdieran ante el Villarreal -y los castellonenses y el Real Madrid ganaran los dos partidos que tienen- el Barça seguiría siendo líder.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 43 puntos Real Madrid – 36 Villarreal – 35 Atlético de Madrid – 34 Espanyol – 27 Betis – 24 Athletic Club – 23 Getafe – 20 Elche – 19 Celta de Vigo – 19 Alavés – 18 Rayo Vallecano – 17 Sevilla – 17 Mallorca – 17 Real Sociedad – 16 Osasuna – 15 Valencia – 15 Girona – 15 Real Oviedo – 10 Levante – 9

Resultados de la 16ª jornada de Liga

Real Sociedad 1-2 Girona

Atlético de Madrid 2-1 Valencia

Mallorca 3-1 Elche

Barcelona 2-0 Osasuna

Quedan por disputarse: