Cuadra Fernández, el árbitro más chulo de España: amonesta a Vitor Roque guiñándole el ojo

Guillermo Cuadra Fernández desquició al Betis en el encuentro entre el Villarreal, pero además dejó una imagen poco apropiada de un árbitro, al guiñarle un ojo a Vitor Roque tras sacarle una cartulina. Algo que se entendió como un vacile por parte del colegiado en el momento en el que estaba sancionando una acción y que no hizo más que elevar la irritación de un equipo al que ya había perjudicado injustamente antes.

El árbitro madrileño no tuvo su mejor noche, siendo de nuevo protagonista de un partido por sus controvertidas decisiones. Algo que en su caso se ha convertido en habitual. No parece que le moleste, a tenor de su actitud sobre el terreno de juego. En La Cerámica no dudó en mostrar su chulería guiñándole un ojo a Vitor Roque, después de amonestarle, ante las protestas del brasileño.

Cuadra Fernández había expulsado en la primera parte del partido a Chimy Ávila. El colegiado le enseñó la roja directa por una entrada sobre Baena en la que ni siquiera llega a tocar al internacional español. Además, ante la insistencia de jugadores y cuerpo técnico del Betis para que acudiera a ver la jugada en el VAR, también le mostró cartulinas a Lo Celso, Bakambú –que estaba en el banquillo– y a Pellegrini.

Se le fue de las manos por completo el partido y tampoco le ayudaron desde Las Rozas, puesto que no le recomendaron ver la jugada en el monitor pese a que pudieron comprobar que no hay contacto. Su reacción ante ello fue sacar su lado más arrogante. Aunque pudo comprobar durante el descanso que se equivocó, se mantuvo igual durante la segunda mitad, como pudo demostrar cuando tuvo que amonestar a Roque.

El delantero bético vio la amarilla en el 65′, pero lo sorprendente fue lo que sucedió cuando Cuadra se la enseñó. El árbitro no sólo le guiñó el ojo al futbolista, sino que se cachondeó de él de forma clara. Atendió a las protestas de Vitor Roque para decirle «pues toma amarilla», mientras le guiña un ojo y le sonríe. Después le da una palmada den el hombro y continúa dialogando de manera burlesca con él.

Roque intentó eclipsar a Cuadra Fernández

Vitor Roque, en lo deportivo, intentó eclipsar a Cuadra Fernández, haciendo uno de los goles del encuentro. El brasileño inauguró el marcador minutos antes de que el colegiado comenzara su show y expulsara a Chimy Ávila. El brasileño puso en ventaja al conjunto verdiblanco, que amplió su ventaja en la segunda mitad, cuando ya estaba con uno menos por medio de Lo Celso. El argentino encarriló más el partido, aunque finalmente terminaron sufriendo.

Álex Baena recortó distancias en el 55′ y el conjunto amarillo tenía tiempo de sobra para lograr el empate e incluso remontar el partido, pero no lo consiguieron. El VAR les anuló un gol de Barry por fuera de juego muy ajustado. El Betis sumó los tres puntos de La Cerámica en un duelo en el que estuvo cerca de una hora en inferioridad, en un encuentro marcado por las decisiones y la actitud de Cuadra Fernández.