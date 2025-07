Ter Stegen tensa la cuerda: quiere quedarse y quitarle el puesto a un Joan García sin inscripción

Ter Stegen tiene contrato hasta 2028 y por el momento no está pensando en salir del Barcelona. Hansi Flick ya se reunió con él antes del inicio de la pretemporada y le explicó la postura del club. El alemán ya no entra en los planes del Barça y está por detrás de Joan García y Szczesny. Aún así, el guardameta germano quiere quedarse y pelearle el puesto al ex del Espanyol, que, por otra parte, todavía no está inscrito.

Aumenta la tensión en el vestuario del Barcelona. Ter Stegen está decidido a tensar la cuerda con el club todo lo que pueda. Laporta quiere venderle, porque así podrá quitarse un sueldo importante y acercarse a la regla 1:1 para poder operar con normalidad en el mercado de fichajes. Pero el portero alemán no quiere irse.

El Barcelona, junto a Hansi Flick, ha decidido que Joan García va a ser su portero titular a partir de esta temporada. Y que Szczesny será su suplente. Eso significaría que Ter Stegen no jugaría nada y estamos en año de Mundial de selecciones. Parecía una jugada maestra de Laporta para poder vender al alemán, pero se está complicando.

A pesar de que conoce la decisión de que no va a jugar, Ter Stegen quiere quedarse, según ha informado la Cadena Ser. El portero alemán quiere pelear el puesto de titular y en el club se ha generado tensión con este asunto. La clave a favor del alemán puede ser que Joan García todavía no está inscrito. El Barcelona no ha alcanzado todavía la regla 1:1 y el fantasma con lo sucedido con Dani Olmo el pasado año sigue ahí.

Con toda esa información, Ter Stegen parece decidido a tensar la cuerda con el Barcelona y quedarse en el club a la espera de ver que ocurre con la inscripción de Joan García. Si el club culé no lograse inscribir a su único fichaje hasta el momento, Flick se vería obligado a tener que contar con el portero alemán.