Los sindicatos policiales revelan que Marlaska «dejó hacer» en Torre Pacheco «para luego culpar a PP y Vox»

Los policías nacionales sostienen que el Gobierno «dejó hacer» en Torre Pacheco (Murcia), sin enviar agentes suficientes, para «desviar la atención de los casos de corrupción» que salpican al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y luego «culpar de los disturbios al PP y a Vox», como está haciendo este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien este fin de semana disfrutaba de un palco VIP en la final de Wimbledon (Londres) con este municipio murciano convertido en un polvorín.

Esta es la opinión de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, según declara a OKDIARIO Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, sobre los graves disturbios que se viven en Torre Pacheco a raíz de la brutal agresión de unos marroquíes a un anciano el pasado miércoles, con altercados diarios y marroquíes atacando a españoles con palos.

Para el sindicato mayoritario, la inacción del Gobierno obedece «a una maniobra de distracción» del Gobierno «para desviar la atención». «Mientras se está hablando de Torre Pacheco no se habla de otras cosas», subraya Domínguez, en alusión a los «gravísimos casos de corrupción» en los que está envuelto el PSOE.

«Más de dos días sin reaccionar»

Jupol denuncia que «al Ministerio del Interior le haya costado más de dos días reaccionar», pese a que «se sabía perfectamente que iba a haber altercados y desórdenes públicos, que son delitos graves». «Les importan muy poco la seguridad, los vecinos de la localidad e incluso la integración de personas extranjeras. Sólo les importa la política y desviar la atención del foco mediático», sostiene este sindicato.

Respecto a que Marlaska haya estado disfrutando en Londres del tenis mientras se producen estos graves altercados, afirma que es «una imagen que resume con claridad la falta de compromiso institucional con la seguridad y con quienes la garantizan cada día sobre el terreno».

«El viernes no enviaron prácticamente a nadie; el sábado, a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC) de Murcia, que no está especializada en cuestiones de orden público; y hasta el domingo no desplegaron al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS)-la UIP de la Guardia Civil-, que sí está especializada», critica Ibón Domínguez, recalcando que el sábado hubo disturbios «muy graves», pero «se ha reaccionado tarde».

Aunque se haya desplegado a efectivos de los GRS en Torre Pacheco, afirma que «está claro que tienen orden de aguantar todo lo posible».

Jupol ha venido denunciando en los últimos días en X la situación que sufre este municipio del campo de Cartagena al no enviarse más efectivos «cuando era previsible que hubieran noches de disturbios, «deja muy claro en manos de quién estamos».

«Torre Pacheco se ha convertido en un polvorín porque tienen desechos humanos campando por las calles, atemorizando y apalizando a la población indefensa», ha manifestado Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, en su cuenta personal en X, mostrando su apoyo a los policías locales de Torre Pacheco y a «los pocos, poquísimos guardias civiles» que se estaban «batiendo el cobre» durante los primeros días, aunque «también tenía que estar GRS».

Y destacaba que nadie tendría «más rabia e impotencia» que el GRS por no haber intervenido, pero que no era culpa suya, sino que obedecía a «una decisión política».

Preguntado el portavoz de Jupol sobre si cree que los altercados se van a extender a otros puntos de España afirma: «Desgraciadamente, creo que sí, existen todos los ingredientes para que esto ocurra».

Falta de efectivos

Desde Jucil, el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, señalan a OKDIARIO, que «a la vista está que los refuerzos no han sido suficientes». Y señala que «el problema no radica únicamente en que no se hayan enviado suficientes agentes tras el incidente, sino en que no había efectivos cuya presencia pudiera haber disuadido a los agresores en sus intenciones contra una persona mayor».

Desde Jucil recuerdan que llevan años denunciando que «la progresiva disminución de guardias civiles está condenando a los municipios a una situación preocupante de indefensión y falta de seguridad ciudadana». Una realidad que estos días, lamentablemente, «se ha hecho evidente en Torre Pacheco».

«La Guardia Civil no debe ser una policía meramente reactiva, sino disuasoria. Su presencia debe prevenir la comisión de delitos. Y la única forma de lograrlo es asegurando presencia real en todas las localidades donde actúa también la Policía Nacional», manifiesta.

Jucil hace hincapié en que «cuando no hay suficientes agentes para patrullar, prevenir y actuar, se genera un vacío que favorece la impunidad». «Y si a eso le sumamos la pérdida progresiva del principio de autoridad, el resultado es una mezcla explosiva que desemboca en situaciones como las que hemos visto estos días», indica.

«No se trata de señalar culpables, sino de exigir soluciones», agrega esta asociación, remarcando que los guardias civiles «están haciendo todo lo que pueden con medios limitados» y que «no podemos seguir sosteniendo la seguridad de nuestros pueblos y ciudades con recursos insuficientes».

Desde Jucil reclaman al Gobierno «que actúe con urgencia, con más efectivos, más medios, y un respaldo institucional claro». «Porque proteger a los ciudadanos no puede ser una opción, es una obligación», sentencia.

En el mismo sentido se pronuncian desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la decana, que exige medidas urgentes «ante la inseguridad y el colapso operativo en Torre Pacheco»:

La AUGC manifiesta su «profunda preocupación» por los graves incidentes ocurridos en las últimas horas en Torre Pacheco (Murcia), «donde la violencia callejera ha desbordado los recursos disponibles, evidenciando una vez más la urgente necesidad de modernizar y mejorar el actual despliegue operativo de la Guardia Civil y aumentar significativamente el número de efectivos».

La AUGC afirma que los hechos acaecidos en esta localidad murciana son «un claro ejemplo de la necesidad de abordar el despliegue operativo de la Guardia Civil para concentrar unidades con mayor potencial de servicio para hacer frente a la seguridad ciudadana». «En esta ocasión, ha sido necesario el desplazamiento de efectivos desde distintos puntos de la Región de Murcia, y un mínimo refuerzo del GRS, con un desplazamiento superior a los 500 kilómetros», apunta, criticando que esta situación es «insostenible» y que Marlaska debe afrontarla «sin más dilación».

Asimismo, declara que estos graves incidentes ocurridos en Torre Pacheco «vuelven a evidenciar el abandono de Fernando Grande-Marlaska a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a quienes les sigue negando el reconocimiento de profesión de riesgo, a pesar de lo que toda España está viendo y sintiendo al ver las actuaciones de los guardias civiles».

Aumento alarmante de los delitos graves

Jupol también señala que en la madrugada del domingo hubo en Aranda de Duero (Burgos) una riña tumultuaria con palos y botellas que se saldó con varios heridos graves y «sólo había un coche de la Policía Nacional había disponible». Lamenta que los agentes están «absolutamente abandonados sin medios humanos ni materiales» en una ciudad «con varios homicidios en los últimos meses, delitos graves», pero desde Interior «seguirán manteniendo que todo va bien, que somos unos alarmistas».

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional se pronuncia así respecto al «discurso triunfalista del Ministerio del Interior, que insiste en vender una supuesta reducción de la criminalidad», pese a que existe un «aumento alarmante de los delitos graves desde 2017».

Según ha informado este lunes, según datos oficiales recogidos entre 2017 y 2024, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68%, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 62,73%, los secuestros se han incrementado en más del 52%, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado en un preocupante 80,96%, con un pico dramático del 276,70% en el caso de las agresiones sexuales con penetración, y el tráfico de drogas ha subido un 66,17%.

Jupol indica que estos datos «desmontan por completo el relato de que la seguridad en España ha mejorado». «Al contrario, estamos asistiendo a una progresiva degradación de la seguridad ciudadana, especialmente en lo que respecta a los delitos más violentos y lesivos para las personas», afirma.

Desde este sindicato denuncian que «la falta de medios, la escasa reposición de efectivos, la ausencia de políticas de prevención eficaces y el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta peligrosa tendencia». Además, Jupol reclama la actualización inmediata del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional, que permanece congelado desde el año 2008.

Y advierte que «esta dejadez institucional no solo afecta a la operatividad del cuerpo, sino que impide una adecuada planificación de recursos humanos, perjudica la carrera profesional de los agentes y lastra el funcionamiento eficaz de nuestras unidades». Una situación de «abandono estructural» a la que se suma la pérdida del principio de autoridad, «un fenómeno que se ha agravado en los últimos años por la falta de respaldo legal y político a la labor policial».