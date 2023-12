La polémica actuación de Cuadra Fernández dejará al Valencia en cuadro ante el Barcelona

El Valencia no podrá contar con dos de sus mejores jugadores en el partido que el próximo fin de semana le medirá al Barcelona, después de la polémica actuación de Guillermo Cuadra Fernández en el duelo de este viernes que abría la jornada. Los valencianistas recibirán en Mestalla a los culés y lo harán sin Javi Guerra ni Gabriel Paulista, que fueron expulsados ante el Getafe. El equipo acabó con nueve en el Coliseum, aunque la expulsión del español fue de lo más surrealista.

El colegiado afirma que expulsó por roja directa al mediocentro del Valencia tras decirle en diversas ocasiones «eres malísimo». Sin embargo, Guerra desmiente las palabras que expresa en el acta el colegiado. La polémica llegó después de que el árbitro interfiriese en una jugada del conjunto valenciano, cortando la acción en el centro del campo. Paró el juego y, antes de reanudar, se gira hacia el canterano che y le muestra la roja.

En el acta, Cuadra Fernández, al que las polémicas últimamente se le acumulan, reflejó que el jugador se refiere directamente a él, después de interponerse entre el balón y el jugador del Valencia al que le llegaba. Por otro lado, al propio Guerra se le ve decir a sus compañeros que «no le he dicho nada», cuando abandona el terreno de juego. En el caso de Paulista, es un manotazo en la cara a Latasa lo que le lleva a ver la segunda amarilla.

Además, el centrocampista Pepelu no ha dudado en señalar la actitud de Cuadra Fernández durante el partido. «No me gusta que nos traten así. Cuando te tratan con esa chulería es difícil jugar un partido. La Liga no merece un espectáculo así», apuntó al término del encuentro. No es la primera queja sobre Cuadra en este aspecto, puesto que ya se las tuvo con Modric hace apenas dos semanas.

Las dos expulsiones suponen un duro castigo para el equipo de Rubén Baraja. El técnico del Valencia no podrá contar con dos de sus piezas fundamentales en el próximo encuentro, en el que se medirán al Barcelona en Mestalla tras el arbitraje de Cuadra Fernández. Dos bajas que serán clave, puesto que Paulista es el capitán del equipo y líder absoluto de la zaga, mientras que Guerra se ha convertido en la gran estrella del vestuario, después de explotar en el tramo final del pasado curso.

Cuadra, en el centro de la polémica

No es la primera polémica que suma esta temporada el árbitro madrileño. Cuadra Fernández ha expulsado únicamente a cuatro jugadores esta temporada. Tres de ellos en el Getafe-Valencia del viernes, donde además de a los dos jugadores valencianistas, expulsó también a Domingos Duarte por, según expone, llamar «hijo de puta» a un rival. En el caso del jugador azulón, la roja tuvo lugar en el descuento.

La otra expulsión fue en un Celta-Atlético. Allí, el colegiado dejó en el minuto 25 al conjunto vigués con uno menos tras pitar un penalti cometido por el portero Iván Villar y expulsarle. Una roja directa también rigurosa y que va en contra del reglamento, puesto que el meta llega tarde, pero hace por disputar el balón, lo que anularía la cartulina roja.

Además, también cuenta con dos arbitrajes más que cuestionables desde el VAR, puesto que en el derbi madrileño permitió que subiera al marcador un gol del Atlético de Madrid iniciado con una falta clara sobre Bellingham. En el último Clásico, no instó al colegiado de campo a pitar un penalti claro sobre Camavinga.