El enfado de Modric con Cuadra Fernández: «¿Tú me puedes tratar así?

Luka Modric tuvo sus más y sus menos con Cuadra Fernández, árbitro encargado de dirigir el Cádiz-Real Madrid de este domingo que acabó con victoria para los blancos por 0-3. El centrocampista croata, que tuvo una excelente actuación en el Estadio Nuevo Mirandilla, se mostró realmente enfadado con el colegiado del encuentro justo antes de comenzar la segunda mitad.

Las imágenes de televisión de Movistar+ mostraron la conversación entre Modric y Cuadra Fernández donde sólo se pudo ver lo que decía el croata, ya que el colegiado se encontraba de espaldas. «Yo no he protestado nada. ¿Pero tú me puedes tratar así?», le recriminaba el futbolista al trencilla después de que este le instara a dejar de protestar y centrarse en jugar al fútbol.

Fue en esta tensa charla entre Modric y el árbitro cuando se pudo apreciar al croata visiblemente enfadado, donde volvió a pedirle explicaciones por lo ocurrido: «Te he protestado tres. Yo nunca te falto al respeto, pero no puedo hablar», concluyó el croata.

Después Modric tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias que acabó Ancelotti confirmado en rueda de prensa: «Modric tiene una sobrecarga en el isquio, solamente eso». Y es que el croata venía de jugarlo absolutamente todo con su selección. El gran capitán de su país tuvo que emplearse a fondo para conseguir el pase a la próxima Eurocopa, que finalmente obtuvieron en la última jornada de la fase de grupos.

Todavía se desconoce si el croata podrá estar disponible para el enfrentamiento de este miércoles ante el Nápoles en el Santiago Bernabéu donde una victoria e, incluso, un empate le daría matemáticamente el primer puesto en esta fase de grupos.

"Yo nunca te falto al respeto, pero yo no puedo hablar" Modric, a Cuadra Fernández.

Un asiduo de las polémicas

El Real Madrid ya venía avisado a este encuentro a sabiendas de que Cuadra Fernández era el encargado de dirigir el encuentro entre el Cádiz y el conjunto blanco. Antes del choque, sólo habían ganado un 54% de los partidos de Liga en los que les ha pitado, unas cifras muy bajas. Cuadra Fernández fue el encargado de dirigir el videoarbitraje en el último Clásico. Ante el Barcelona, el colegiado pasó por alto un claro penalti de Araujo a Camavinga. Entonces, prefirió no advertir a Gil Manzano de que revisara la jugada, cuando las imágenes no dejaban lugar a dudas.

También desde el VAR protagonizó otra actuación más que discutida esta temporada. Fue en el derbi madrileño, contra el Atlético de Madrid. En él, Cuadra Fernández pasó por alto la falta que le hicieron a Bellingham con la que se inició la jugada del primer gol de los rojiblancos. El tanto de Morata subió al marcador y el colegiado no advirtió en ningún momento al árbitro de campo para que revisara la acción.