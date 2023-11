Rodrygo cierra el debate

Rodrygo tenía que aparecer. El Real Madrid le necesitaba. Y él no dudó en acudir a la cita. Dos goles, una asistencia -que podrían haber sido tres si Joselu no se hubiese desconectado de manera incomprensible- y un recital futbolístico que confirman todo lo que el club y Ancelotti piensan de un jugador que está capacitado para liderar al conjunto blanco en la fase ofensiva.

Nadie obvia en el Real Madrid que Vinicius es una pieza fundamental, pero al mismo tiempo desde dentro del club tampoco esconden que Rodrygo tiene potencial para estar al nivel de su compatriota y amigo. Los dos están llamados a liderar el frente ofensivo de los blancos durante la próxima década y ninguna mala racha va a provocar un cambio en una hoja de ruta que para los madridistas es sagrada.

Rodrygo se marchó de Cádiz con una sonrisa de oreja a oreja, pero no menor que la que tenían los que le rodean. Los que le acompañan en su carrera, que son los mismos que celebran en las buenas y que sufren en las malas. «Hemos sufrido un debate muy duro cuando no metía goles», aseguran. Y es que, las críticas han sido feroces durante todo este tiempo. Por suerte, para el jugador ha encontrado cobijo con los suyos y con un Carlo Ancelotti que ha ejercido de padre. O, teniendo en cuenta la diferencia de edad, de abuelo.

Ancelotti ha sido clave en la recuperación de Rodrygo. Su entorno reconoce que si no llega a ser por el italiano y su paciencia, hubiese sido muy complicado recuperar el nivel perdido porque lo pasó realmente mal. Entró en un bucle de falta de confianza que no dejaba de acrecentarse, mientras que fuera el ruido no dejaba de acrecentarse.

Ancelotti le ha mimado y le ha dado confianza en los momentos más complicados. Cuando no salía nada. También ha sido importante el club, que ha mostrado su apoyo durante todas estas semanas donde sólo le faltaba tranquilidad, esa que apareció en la semana previa al parón de selecciones, cuando hizo tres goles -uno ante el Braga y dos frente al Valencia- y repartió dos asistencias, y que ha continuado en Cádiz.

«Ha vuelto y ha marcado la diferencia. Ha jugado con mucha calidad, ha manejado bien los tiempos y estamos muy contentos, porque pudimos encarrilar bien el partido», aseguró Ancelotti sobre Rodrygo tras el duelo contra el Cádiz.

Rodrygo es capital

Rodrygo marcó goles en tres partidos consecutivos por primera vez desde que es jugador del Real Madrid. Lo hizo ante el Braga, repitió con un doblete frente al Valencia e hizo lo propio en Cádiz con dos dianas más que confirman que el brasileño ha vuelto por sus fueros. Se acabó el debate.

Otro dato que es palmario es que Rodrygo ha participado en nueve de los últimos once goles que ha hecho el Real Madrid. ¿Cómo lo ha hecho? Pues marcando cinco dianas -cuatro en los dos últimos duelos- y repartiendo cuatro asistencias que han servido para que sus compañeros viesen portería.