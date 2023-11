El Real Madrid juega contra el virus FIFA y Cuadra Fernández en Cádiz

Guillermo Cuadra Fernández será el árbitro encargado de pitar el partido del Real Madrid a la vuelta del parón de selecciones, ante el Cádiz. Más allá de tener que lidiar contra el virus FIFA, que ha sumado a la enfermería madridista a Vinicius y a Camavinga, el conjunto blanco se las verá también con un colegiado que cuenta con un amplio historial en contra de sus intereses. De hecho, sólo han ganado un 54% de los partidos de Liga en los que les ha pitado, habiendo también varios escándalos cuando ha estado al frente del VAR.

Sin ir más lejos, Cuadra fue el encargado de dirigir el videoarbitraje en el último Clásico. Ante el Barcelona, el colegiado pasó por alto un claro penalti de Araujo a Camavinga. Entonces, prefirió no advertir a Gil Manzano de que revisara la jugada, cuando las imágenes no dejaban lugar a dudas. El uruguayo placó al francés en el área sin intención alguna de jugar el balón, cuando el partido estaba empatado a uno. Sin embargo, el árbitro madrileño –pero colegiado en Baleares– no consideró que la acción mereciera ser castigada.

También desde el VAR protagonizó otra actuación más que discutida esta temporada. Fue en el derbi madrileño, contra el Atlético de Madrid. En él, Cuadra Fernández pasó por alto la falta que le hicieron a Bellingham con la que se inició la jugada del primer gol de los rojiblancos. El tanto de Morata subió al marcador y el colegiado no advirtió en ningún momento al árbitro de campo para que revisara la acción.

Sobre el césped, al igual que estará en el Nuevo Mirandilla este domingo, protagonizó un arbitraje escandaloso en 2022. Entonces, Cuadra Fernández trató de evitar la remontada del Real Madrid ante el Sevilla en el Pizjuán, anulándole un gol totalmente legal a Vinicius tras consultar el VAR, por una mano inexistente en el control. El brasileño bajó el balón con el hombro, pero para el trencilla fue con el brazo.

Los madridistas terminaron ganando aquel partido por 2-3, pero el árbitro pudo condicionar en exceso el marcador. De hecho, también pasó por alto un penalti de Diego Carlos por manos que pudo condicionar la victoria madridista y, por ende, el título liguero que terminarían ganando. Su actuación en ese encuentro fue puesta en duda incluso por el Comité Técnico de Árbitros, que le mandó a la nevera tras el encuentro.

El Real Madrid gana con Cuadra la mitad de sus partidos

El duelo ante el Cádiz con el que el Real Madrid volverá a la competición tras el parón no será nada sencillo. Ancelotti cuenta con ocho lesionados después de que Vinicius y Camavinga hayan regresado con problemas físicos de los partidos con sus selecciones. Convalecientes aún del temido virus FIFA que pone cada vez más en jaque a los clubes, los blancos tendrán que tratar de superar a los gaditanos bajo las órdenes de un colegiado que no se les da nada bien.

Desde que Cuadra Fernández debutara en Primera División en la temporada 2017-2018 ha arbitrado 13 encuentros a los blancos en la competición. De ellos, han ganado únicamente siete, mientras que han empatado tres y perdido otros tantos. A ellos hay que sumar un encuentro contra el Cacereño en Copa del Rey en el que se impusieron por 0-1 la pasada campaña.