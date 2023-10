Gil Manzano y el VAR se comieron un claro penalti por placaje de Araujo a Camavinga

Gil Manzano se comió un penalti de Ronald Araujo sobre Eduardo Camavinga en el minuto 78 del Clásico de la Liga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid. El central uruguayo del Barça le hizo un placaje en el área al centrocampista que no fue suficiente para que el colegiado extremeño pitase la pena máxima.

El Madrid acababa de empatar el partido con un golazo de Jude Bellingham y estaba rozando el segundo cuando Araujo placó a Camavinga cuando se disponía a enviar un balón con peligro, o incluso buscar opción de tiro. El francés estaba actuando de lateral izquierdo tras la lesión de Ferland Mendy, que se retiró lesionado en el minuto 51.

Una acción muy similar en la primera mitad sí que fue concebida como falta para Gil Manzano, e incluso enseñó amarilla. El apercibido fue Ferran Torres, que agarró a Vinicius Junior en la banda a la altura del centro del campo, siendo amonestado. Sin embargo, esta vez la falta era en el área y el árbitro del Clásico optó por no señalar nada.

Aun así, el error arbitral no evitó que el rey de Europa se marchase victorioso de Montjuic, ya que Bellingham repitió en el descuento rematando una asistencia de Luka Modric. El Madrid vencía en el último suspiro con un doblete del MVP del Clásico y, por suerte, el penalti no pitado no supuso un motivo de tristeza para los blancos.

Muchas faltas del Barça

El Barcelona estuvo agresivo en algunas acciones del encuentro, pero ninguna de ellas fue sancionada con tarjeta roja. El más incisivo fue Gavi, que realizó un total de cuatro faltas en el Clásico, pero Gil Manzano no le enseñó la cartulina amarilla por ninguna de ellas y no fue amonestado en los 90 minutos.

El centrocampista de los Palacios se libró de la tarjeta pese a que estuvo muy caliente, especialmente en los primeros 45 minutos, en los que no paró de frenar jugadas del Madrid con sus entradas. Ambos equipos cometieron el mismo número de faltas (15). Por un lado, Fermín López y Ferran vieron las dos amarillas del bando culé, mientras que Dani Carvajal fue quien la vio de los visitantes.

‘Palmadita’ de Xavi a Vinicius

Además, el primer tiempo tuvo una acción muy polémica con Xavi Hernández como protagonista. Vinicius protestó una falta en un saque de banda y el entrenador catalán le tocó la cara poco antes de llegar a la media hora de juego en Montjuic.

El extremo brasileño reclamó una falta de Araujo y el técnico azulgrana le dijo entre risas que era una simple carga mientras le daba una ‘palmadita’ en la cara. Xavi provocó a Vinicius durante la primera mitad del Clásico con ese toque en la cara con las dos manos.

Ambos protagonistas se enzarzaron en una discusión al borde del área técnica azulgrana. El ‘7’ del Madrid protestaba una acción y Xavi le decía que no. En ese momento, el técnico azulgrana le tocó la cara al brasileño con una ‘palmadita’ utilizando sus dos manos.