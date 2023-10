Xavi Hernández le tocó la cara a Vinicius poco antes de llegar a la media hora de juego en el Olímpico de Montjuic en el Clásico de la Liga EA Sports entre Barcelona y Real Madrid. El atacante brasileño reclamó una falta de Araújo y el técnico azulgrana le dijo entre risas que era una simple carga mientras le daba una ‘palmadita’ en la cara.

Xavi Hernández provocó a Vinicius durante la primera mitad del Clásico con una ‘palmadita’ en la cara con las dos manos. Ambos protagonistas se enzarzaron en una discusión al borde del área técnica azulgrana. Vinicius protestaba una falta y Xavi le decía que no. En ese momento, el técnico azulgrana le tocó la cara al brasileño con una ‘palmadita’ utilizando sus dos manos.

Xavi y Vinicius terminaron su discusión entre risas irónicas mientras el cuarto árbitro intentaba poner paz entre los dos. Todo eso sucedió en el tramo final de la primera parte en el Olímpico de Montjuic mientras el Barcelona ganaba por 1-0 al Real Madrid gracias a un gol de Gündogan en el minuto seis de partido en el Clásico.

El Real Madrid no estuvo nada fino en defensa en los primeros minutos de partido. Alaba y Rüdiger no se entendieron y fallaron en el gol de Gündogan a favor del Barcelona en el Clásico. Un inicio de partido y una primera parte que no fue nada positiva para los de Carlo Ancelotti.

El toque de Xavi a Vinicius en la cara 👀 Vini protestó una falta… y el entrenador del Barça se lo recriminó #ELCLASICOenDAZN ⚽ pic.twitter.com/DvsUUAgivE — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

Xavi sobre Vinicius

«Ha cambiado, ahora juega con dos puntas. Vinicius y Rodrygo se desmarcan muchísimo. Hay que vigilarlo. Pica Valverde, Bellingham… es un grandísimo equipo. Tiene muchas virtudes que hay minimizar», comentó Xavi después de ironizar sobre Gil Manzano.

Sobre quién es el favorito para el partido, Xavi afirmó que «está al 50 por ciento, no hay ningún favorito casi nunca. No se puede vaticinar nada. Un Clásico es imprevisible».

«Tendremos que ser más precavidos en defensa, pero no cambiará nuestro plan. Hay que ser valientes y dominar el partido con el balón», comentó Xavi Hernández sobre el plan de partido. «Todos deberemos estar atentos. Hay que vigilar con las transiciones, tiene que ayudar todo el mundo: mediocampistas, extremos, defensas», añadió el técnico culé.