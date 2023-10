Alineación del Barcelona contra el Real Madrid: Xavi puede sorprender con Cancelo

La alineación del Barcelona contra el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada cuenta con algunas dudas. Xavi Hernández no ha dado pistas en rueda de prensa sobre el once que sacará este sábado al tener varios de sus jugadores entre algodones. Lewandowski podría forzar y ser de la partida, al igual que De Jong y Raphinha, pero lo normal es que esperen su oportunidad desde el banquillo.

En la portería no hay dudas. Estará Ter Stegen. El portero alemán está siendo uno de los jugadores más importantes para Xavi Hernández en el inicio de esta temporada y su presencia en la alineación está asegurada. El capitán azulgrana ya ha logrado siete porterías a cero en lo que va de año, una de las señas de identidad del equipo en la consecución de la Liga el pasado mes de mayo.

En defensa, los laterales tampoco ofrecen ninguna duda. Joao Cancelo estará en el lateral diestro, mientras que Alejandro Balde jugará en la izquierda. En el centro de la zaga, la presencia de Araujo se da por descontada junto a Christensen, aunque no se descarta que Xavi Hernández le dé la oportunidad a Iñigo Martínez.

En la medular, Oriol Romeu actuará de pivote acompañado con Gündogan y Gavi. El centrocampista español tiene cuatro tarjetas amarillas y está apercibido. En el caso de ser amonestado, se perderá el próximo encuentro ante la Real Sociedad. De Jong también podría entrar en el once, pero su presencia en la alineación del Barcelona cuenta con unas posibilidades muy bajas de hacerlo. El holandés entrenó con el resto de sus compañeros en la última sesión previa al choque.

En ataque, todo queda condicionado a las sensaciones de Robert Lewandowski. Xavi anunció en rueda de prensa que no descarta darle la titularidad en el caso de que le comunique que está al 100%, aunque no parece que lo vaya a estar tras casi un mes de lesión. Joao Félix estará en el costado izquierdo, eso seguro. Ferran Torres actuará de ‘9’ si el polaco no está en plenas condiciones y la gran duda está en la derecha. Lamine Yamal o Fermín López, que viene de ser el MVP en el partido ante el Shakhtar Donetsk, ganándose un puesto en el once.

Plan anti-Vinicius

En los últimos partidos del Barcelona contra el Real Madrid, Xavi había colocado a Araujo de central con el objetivo de frenar a Vinicius. El brasileño era la principal baza ofensiva del conjunto blanco, por lo que el uruguayo se antojaba el gran escudo para frenarle. Ahora, con Joao Cancelo, el central regresará a su posición donde tendrá enfrente a Bellingham.

Con todas las bajas que tiene el Barcelona, tampoco se descarta que Xavi lleve a cabo un once revolucionario con Christensen e Iñigo Martínez de centrales, y Araujo en el lateral diestro y Balde en la izquierda. Todo ello conllevaría a Cancelo a actuar en el centro del campo junto a Gündogan y Gavi. Una forma diferente y novedosa de sorprender al Real Madrid con el objetivo de frenar tanto a Vinicius como Bellingham.

Esta podría ser la alineación del Barcelona para el Clásico que medirá al Real Madrid; Ter Stegen; Cancelo, Araujo Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gavi, Gündogan; Joao Félix, Ferran Torres, Fermín López.