Xavi juega al despiste: Lewandowski, Pedri, Koundé, Raphinha y De Jong entrenan antes del Clásico

Llegó el día previo al primer Clásico de la temporada. Todo el mundo esperaba con ansia conocer el estado físico de los lesionados del Barcelona. Pedri, Koundé y Sergi Roberto parecía que estaban completamente descartados siendo las grandes dudas Lewandowski, Raphinha y De Jong. Pues bien, todos, salvo el capitán saltaron a los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y todo hace indicar que estarán en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Real Madrid.

Xavi jugó al despiste durante toda la semana. El gran deseo del entrenador era el de recuperar a alguno de sus futbolistas, pero la realidad es que en la previa a este partido ha conseguido el regreso de cinco de ellos de una tacada. De hecho, antes de comenzar el último entrenamiento antes del partido ante el Real Madrid hicieron pasillo a los cinco futbolistas recuperados de sus respectivas lesiones: Lewandowski, Pedri, Koundé, Raphinha y De Jong.

Y es que la gran sorpresa es la de Pedri, cuyas informaciones desde Barcelona apuntaban a que el canario estaba 100% descartado para el Clásico. El futbolista canario se lesionó tras el partido de la segunda jornada de Liga ante el Cádiz en el recto anterior de su pierna derecha y el miedo a una recaída ha hecho que la recuperación se haya producido con calma. Contra todo pronóstico, el ex de Las Palmas saltó al entrenamiento este viernes.

Raphinha fue el único que saltó al campo de entrenamiento ‘Tito Vilanova’ en la jornada de este jueves. No realizó un entrenamiento al uso, puesto que tan sólo hizo una pequeña parte con el resto de sus compañeros. El brasileño era el que menos dudas suscitaba. Las grandes incógnitas eran Lewandowski y De Jong, cuyos estados físicos de sus tobillos se desconocían al completo.

Lewandowski cayó lesionado el pasado 4 de octubre en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League ante el Oporto y desde aquel momento tanto los médicos del club como el jugador pusieron este partido en rojo en el calendario. Desde entonces, el polaco ha ido recuperando y cumpliendo todos los plazos, pero no ha sido hasta este viernes cuando se ha conocido el estado real de salud del delantero.

Por parte de De Jong, el holandés sufrió una importante lesión el pasado 23 de septiembre en el partido ante el Celta. El ex del Ajax vio como Bamba se le caía encima de su tobillo y tenía que retirarse en el minuto 36 de partido. Posteriormente, el club azulgrana emitía un comunicado en el que confirmaba una lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho. No obstante, no informaban del tiempo de baja.

Única baja

Por lo tanto, la única baja aparente para este partido ante el Real Madrid es la del capitán Sergi Roberto. El polivalente jugador español cayó lesionado hace diez días en el sóleo de su pierna derecha y su baja en el Clásico estaba prácticamente confirmada. Parecía que el ’20’ culé iba a ver el partido desde la grada junto a Koundé y Pedri, pero la realidad es que se queda solo en una enfermería que estaba repleta de gente hasta este jueves.

Y es que Kpundé era otro de los que parecía imposible su presencia en el Clásico. El central francés se lesionó en el último partido antes del parón ante el Granada sufriendo un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. El tiempo estimado de baja era de un mes, por lo que se daba por hecho su ausencia en el choque ante el Real Madrid.

Ahora está por ver si estos cinco futbolistas, aparentemente recuperados, realizan el entrenamiento completo con el resto de sus compañeros o si, por el contrario, se trata de una jugada de despiste a Carlo Ancelotti.