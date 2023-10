Pedri ya acumula un año en la enfermería

Pedri fichó por el Barcelona en 2020 y desde entonces su periplo en ‘can Barça’ ha estado marcado por las lesiones y por el gran número de días que ha pasado en la enfermería. El joven centrocampista canario llegó al club azulgrana sin hacer mucho ruido, pero desde el primer día se ganó un puesto en el once. Primero por su gran conexión con Leo Messi, y después por la tremenda calidad que desprendía de sus botas en todos y cada uno de sus partidos. No obstante, el ex de Las Palmas acumula un año de baja. Unas cifras muy negativas para un jugador que estaba llamado a ser el heredero de Iniesta.

Y es que Pedri, en su primera temporada, disputó entre el Barcelona y la selección un total de 73 partidos. El canario jugó la Eurocopa y después los Juegos Olímpicos. Los expertos avisaban del gran peligro que suponía que un jugador tan joven y en etapa de crecimiento hubiera tenido una carga de partidos tan alta como aquel año.

Fue precisamente en el inicio de la segunda temporada en el Barcelona cuando comenzó su etapa más negra. Primero tuvo una pequeña lesión que le dejó apartado de los terrenos de juego durante 11 días. Fue el maldito muslo derecho, el que comenzó a traerle problemas. Aquel infortunio llegó en septiembre, y después ocurrió la gran recaída a los pocos días. El canario cayó lesionado a finales de aquel mes y no volvió a jugar 102 días después. Es decir, más de tres meses de lesión.

Luego, en enero de 2022 volvió a disfrutar del fútbol pero no por mucho tiempo. El canario, en abril, volvió a sufrir la misma lesión. En el muslo de su pierna derecha volvía a darle problemas y ya no jugaría más en toda la temporada. En esa nueva recaída, el centrocampista estuvo 77 días de baja.

En la pasada temporada, en la 2022/2023, Pedri volvió a tener problemas en la misma zona evidenciando que el futbolista debía estudiar nuevas fórmulas para solucionar las lesiones en esa zona. Pero volvió a caer esta temporada. El ‘8’ del Barcelona debía regresar a la enfermería y esta vez sin prisas. Con mucha calma y con la imperiosa necesidad de recuperar a la perfección para no volver a caer. Pero esta vez de verdad. Desde entonces suma 61 días y todo hace indicar que este fin de semana no estará disponible para Xavi Hernández ante el Athletic Club.

Después del partido ante los vascos, Pedri tiene dos opciones para reaparecer. La primera y menos probable es la de hacerlo ante el Shakhtar tres días más tarde en Champions League. De no hacerlo, la siguiente piedra en el camino del Barcelona será el Clásico ante el Real Madrid el sábado 28 de octubre.

Una situación como la de Bale

Y es que la situación de Pedri comienza a parecerse a la de Gareth Bale en el Real Madrid. El futbolista galés dejó el conjunto blanco la pasada temporada y lo hizo con el sambenito de ser un jugador de cristal. Después de ocho años vistiendo la camiseta blanca, el ’11’ estuvo lesionado un total de 688 días. Es decir, casi dos años. El ex jugador del Tottenham se perdió más de 130 partidos oficiales.

Bale estuvo casi dos años de baja en sus ocho años. En cambio Pedri, en tres años en el Barcelona ya ha estado algo más de la mitad de lo que estuvo el galés en la enfermería. Unos datos que el propio futbolista canario querrá cambiar y dar un giro de guión en una carrera deportiva que aspiraba a ser una de las más prometedoras del fútbol español.