La alineación del Real Madrid para el Clásico que enfrenta a Barcelona y los blancos en el estadio Olímpico Lluis Companys tiene la gran duda en el lateral izquierdo. Ancelotti deberá decidir quién es el titular en el costado zurdo, donde hay dos candidatos: Eduardo Camavinga y Mendy. El resto del equipo parece claro con Kroos en la medular.

La alineación del Real Madrid tendrá a Kepa Arrizabalaga en la portería. El vasco es intocable bajo palos. En defensa, Carvajal jugará de lateral derecho, la pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Alaba, mientras que la duda está en el lateral izquierdo, donde Mendy tiene muchas opciones de empezar como titular. Por lo tanto, Camavinga sería suplente.

En el centro del campo, Tchouaméni apunta a estar en el pivote, aunque no se puede descartar que esa posición la ocupe Camavinga, dejando el lateral izquierdo a Mendy y mandando a su compatriota al banquillo. Por delante, jugarán Kroos y Valverde, mientras que la punta del diamante será Jude Bellingham. El inglés está recuperado de las molestias en la zona inguinal que sufrió contra el Sporting de Braga el pasado martes.

Y en la delantera no hay debate. Rodrygo y Vinicius serán los encargados de llevar el peligro a la portería del Barcelona. El primero puso punto final a su mala racha goleadora el pasado martes ante el Sporting de Braga, mientras que Vini empieza a recuperar su mejor nivel.

Ancelotti confirma a Bellingham

Está bien, recuperado. Mañana va a jugar. Ayer hizo una buena recuperación y le han quitado la carga que tenía. Los profesionales juegan bien todos los partidos y sabe perfectamente lo que es el Clásico. Es un partido que ve todo el mundo y uno de los más importantes del mundo», aseguró el técnico madridista en la rueda de prensa previa al Clásico.

Sobre quién será el lateral izquierdo, el italiano dejó pistas: «Camavinga lo ha hecho bien, pero Mendy tiene ventaja porque descansó en el partido de Champions. La posición ideal de Camavinga es como pivote, es donde mejor expresa su calidad. Como interior y lateral también lo hace bien. Tengo confianza en todos. La posibilidad de empezar y terminar el partido es muy poca. El que no empiece va a aportar mucho durante el partido. Todos están convencidos de ello. Habitualmente no explico mis decisiones, pero todos los jugadores son tan profesionales que no piden explicaciones si no juegan».

Por último, también habló de Kroos, que será titular. «Empezamos la temporada con un sistema nuevo e intenté meter a los jóvenes para ver lo que podían aportar. Empezamos a rotar para tener el equipo fresco y motivado con todos los que componen la plantilla», aseguró el entrenador madridista ante los medios de comunicación en la comparecencia previa al duelo contra el Barcelona.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el Clásico que medirá al Barcelona contra los blancos: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.