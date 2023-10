En una tarde donde el Clásico estuvo marcado por el rock and roll, The Beatles ganaron a los Rolling Stones. El duelo que se celebró en el estadio Olímpico Lluís companys estuvo marcado por el homenaje que los azulgranas les hicieron a la banda británica. Su cantante y personaje más icónico, Mick Jagger, de 80 años, estuvo sentado en la zona más noble del estadio, junto al guitarrista, Ronnie Wood. Además, en la camiseta, los de Xavi salieron con su símbolo. Pero otro inglés, Bellingham, decidió que lo que iba a sonar iba a ser ‘Hey Jude’ y no ‘I Can’t Get No’.

A los 67 minutos y con el Real Madrid naufragando en el Clásico, Bellingham cogió un balón a 30 metros, apuntó, armó la pierna y lanzó un zapatazo que se coló en la portería de Ter Stegen, que hasta ese momento había tenido una tarde de lo más plácida. Y en el descuento, dio la victoria a los blancos con un gol de listo.

En su primer Clásico oficial, Bellingham dejó su selló con dos dianas y continuó confirmando que con su fichaje el Real Madrid se ha hecho con un futbolista generacional llamado a marcar una época. Por el momento, en los 13 partidos que ha jugado, ha marcado 13 goles y ha repartido tres asistencias.

Otra vez dormidos

Comenzó, otra vez, empanado el Real Madrid un partido grande. Parecía que tras lo que sucedió en el derbi contra el Atlético de Madrid, los hombres de Ancelotti habían aprendido la lección, pero no. No habían transcurrido siete minutos de Clásico cuando el Barcelona armó un ataque donde la defensa madridista no estuvo a la altura, siendo Alaba el más señalado, y Gundogan lo aprovechó para plantarse delante de Kepa y adelantar a los de Xavi.

El Real Madrid tiró 45 minutos

El Real Madrid recibió un gol nada más empezar el duelo, pero tenía todo el primer tiempo para reaccionar. Lejos de esto, los blancos continuaron firmando unos minutos tremendamente malos ante un Barcelona que con máz corazón que fútbol les puso las cosas muy complicadas a los de Ancelotti.

El Barcelona, con cinco posibles titulares en el banquillo o, directamente, en la grada, fue capaz de desconectar a un Real Madrid que en toda la primera fue incapaz de tirar entre los tres palos defendidos por Marc-André Ter Stegen. Vinicius desesperó, Rodrygo no apareció y Bellingham no se encontró cómodo. Ancelotti fue incapaz de cambiar nada desde el banquillo.

Mal Gil Manzano

Era uno de los nombres propios del Clásico. El árbitro del partido, ese que no gustaba al Barcelona y no molestaba del todo a los madridistas. Su partido fue malo. En la primera mitad, pudo pitar un penalti de Tchouaméni sobre Araujo y en la segunda debió señalar un bloqueo dentro del área del uruguayo sobre Camavinga. También erró en varias jugadas claras.

