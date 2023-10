Bellingham se carga el plan de Xavi

Bellingham fue el gran protagonista del primer Clásico de la temporada. El inglés tiró abajo la emboscada que creó Xavi Hernández sobre el ex futbolista del Borussia Dortmund. El plan se basaba en poner encima a Gavi, que lo intentó de todas las formas posibles de frenarle, pero acabó besando la lona ante el que es ya el mejor jugador del mundo en la actualidad.

Un partido donde los de Xavi Hernández fueron claramente superiores en la primera mitad. Después, en la segunda, Carlo Ancelotti dio entrada a Camavinga en el lateral zurdo y cambió el guión del partido. Gündogan anotó el gol del Barcelona y Bellingham, por partida doble, los del Real Madrid.

Gavi, que volvió a ser Gavi, acabó sin ser amonestado pese a alcanzar casi la decena de faltas en el partido. El centrocampista español tuvo una difícil tarea con Bellingham, que acabó claudicando con los dos goles del inglés. Gündogan y Araujo fueron los mejores del partido para

Araujo, el plan anti-Vinicius

Xavi sorprendió nuevamente con el sistema colocando a Ronald Araujo en el lateral derecho. El técnico español sabía claramente de los peligros del Real Madrid. Y uno de ellos era el de Vinicius. Por ello, colocó al central uruguayo en la banda con el objetivo de no dejar respirar al extremo brasileño. Y la primera parte lo consiguió. El ‘7’ blanco no puedo sobrepasar en casi ningún duelo en la primera parte. El ‘4’ azulgrana se iba creciendo poco a poco al ver que su rival no estaba teniendo su mejor tarde.

Por si no fuera suficiente su actuación, el uruguayo tuvo en sus botas el 2-0 que pudiera haber sido definitivo en el minuto 50 de partido, pero Kepa Arrizabalaga realizó una soberbia parada.

Desde que Xavi Hernández llegó al Barcelona en noviembre de 2021 ha usado a Araujo de lateral contra el Real Madrid en todos ellos en los que ha estado disponible. El técnico ha entendido que Vinicius necesita un antídoto y ese era el central uruguayo. En los seis partidos que ha jugado contra Vinicius, el uruguayo ha salido victorioso en cuatro de ellos, siendo la vuelta de semifinales de Copa del Rey y la tarde de hoy las dos victorias (personales) a favor del brasileño.

Gavi no pudo con Bellingham

Otro de los objetivos de Xavi para el Clásico era el de llevar a cabo una jaula a Bellingham. El centrocampista inglés llegaba al partido como el Pichichi de la competición y como uno de los futbolistas más en forma del planeta. Y no había mejor jugador para frenarle que Gavi. El español vio como el inglés acabó siendo el MVP y protagonista del partido. En su primer Clásico como jugador del Real Madrid, Bellingham no tuvo opciones para correr al espacio, una de las señas de identidad del futbolista en este primer inicio de temporada. Por ello, tuvo que ejercer de un registro que no se había visto hasta el momento.

En el minuto 53 de partido Bellingham se disponía a hacer el gol de la igualada, pero ahí estuvo Gavi para evitarlo. Una acción decisiva del ‘6’ azulgrana, la sombra en la tarde de hoy del inglés. No obstante, su gran actuación no pudo verse culminada con el que es seguramente ya el mejor gol de la Liga hasta el momento. Bellingham llevó a cabo un espectacular disparo desde fuera del área donde Ter Stegen no pudo hacer nada. Después, en el último minuto del partido, hizo el 1-2 final para culminar la remontada.

El mejor Gündogan del año

Ilkay Gündogan fue fichado para esto. El jugador alemán dejó el todopoderoso Manchester City campeón del Triplete en Inglaterra para embarcarse en una nueva aventura. A sus 33 años demostró personalidad, mucho fútbol en sus botas y una calidad propia de pocos futbolistas en Europa. El centrocampista del Barcelona comenzó la temporada muy irregular y con un estado físico muy pobre, pero abrió el marcador en el minuto 6 de partido tras un grave error de la defensa del Real Madrid.

Pero su partido no fue sólo el gol. Gündogan movió al Barcelona y fue el faro por el que se guió su equipo. En la segunda parte, se le pudo ver algo más cansado, pero siguió siendo uno de los futbolistas más acertados de su equipo durante todo el partido.

Notas del Barcelona

Ter Stegen: 7

Araujo: 8

Christensen: 6

Iñigo Martínez: 7

Balde: 6

Gündogan: 8

Gavi: 6

Cancelo: 6

Fermín López: 7

Joao Félix: 7

Ferran Torres: 5

Oriol Romeu: SC

Lewandowski: 6

Lamine Yamal: SC

Raphinha: 6