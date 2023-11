El rayista Ratiu y sus compañeros de Rumanía se ríen de Vinicius tras clasificarse para la Eurocopa

El lateral del Rayo Vallecano Andrei Ratiu tuvo un intenso duelo con Vinicius Junior en el último partido que enfrentó a los franjirrojos con el Real Madrid. En él, consiguieron rascar un empate en el Santiago Bernabéu y el brasileño acabó desquiciándose con la defensa rayista y, en concreto, con el rumano, que fue su marcador. Ahora, tras la clasificación de Rumanía para la Eurocopa 2024 se ha viralizado un vídeo en el que se hace expresa referencia al futbolista madridista en un claro tono burlesco.

Ratiu celebró el pase a la Eurocopa de Alemania con su selección por todo lo alto y no dudó en hacer un directo en redes sociales. Fue entonces cuando dos compañeros aprovecharon para reírse del delantero del conjunto blanco. «Vinicius, Vinicius, Vini, Vini, ¿dónde estás, Vini?», señalan entre risas los dos jugadores de Rumanía.

El vídeo se viralizó en las redes sociales tras la clasificación de Rumanía para la próxima Euro. La selección de Ratiu se impuso a Israel por 1-2 y certificó su presencia en el campeonato que se disputará en Alemania en verano. Un triunfo que desató la fiesta en el vestuario rumano, donde no dudaron en aprovechar para lanzar un recado a Vinicius.

Ratiu: «No me coge Vinicius»

No es la primera referencia que se hace al jugador del Real Madrid. Tras el encuentro ante el Rayo Vallecano, en el que el conjunto blanco no pudo pasar en casa del empate a cero, Ratiu habló sobre su duelo con el brasileño, señalando «no me coge el Vini». Ahora, tras la clasificación de Rumanía para la Eurocopa, no ha sido él, pero sí sus compañeros quienes se han acordado del astro canarinho.

El vídeo coincide además con la confirmación de la lesión de Vinicius. El brasileño estará apartado de los terrenos de juego durante un mínimo de dos meses y medio, tras sufrir una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, con afectación del tendón distal. Se espera que vuelva para el derbi ante el Atlético de Madrid que tendrá lugar a primeros de febrero o, en su defecto, frente al Girona la jornada siguiente.

Después del duelo que los madridistas tendrán contra el actual líder de la Liga en el Bernabéu, visitarán Vallecas, donde Vinicius podría reencontrarse con Ratiu, con el que mantuvo un apasionante duelo hace apenas unas jornadas. En él, el brasileño no pudo desequilibrar a la defensa rayista y acabó siendo sustituido por Carlo Ancelotti.