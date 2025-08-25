La Premier viene a por Ceballos

Dani Ceballos afronta días clave para su futuro. El jugador del Real Madrid tiene por delante una semana, hasta el próximo lunes a las 23:59 horas, para definir su destino. A esa hora se cerrará el mercado de fichajes y, si no ha encontrado equipo, deberá continuar una temporada más en el conjunto blanco, con el que tiene contrato hasta 2027. En Valdebebas, sin embargo, son conscientes de que estos días serán determinantes para encontrar una salida.

El centrocampista andaluz quiere marcharse y no lo esconde. Su último mensaje en redes sociales, tras el encuentro ante el Oviedo, en el que hablaba de un posible «último baile» con la camiseta madridista, refleja perfectamente la situación de un futbolista que desde hace tiempo expresa su deseo de cambiar de aires. Eso sí, su futuro no apunta a Sevilla: el Betis no será su destino. Inglaterra aparece como la vía más clara, aunque no la única.

La Premier League es la que más interés ha mostrado en Ceballos, aunque el Olympique de Marsella también trabaja para intentar incorporarle. El utrerano, que hasta hace no mucho sólo contemplaba salir del Real Madrid para regresar al Betis -su club de corazón, del que nunca ha ocultado su sentimiento-, ha cambiado de postura. El poco protagonismo que le está otorgando Xabi Alonso, tanto en el Mundial de Clubes como en el inicio de Liga, ha terminado por convencerle de que debe buscar minutos lejos de Chamartín.

De hecho, Ceballos ya trabaja con un equipo inglés que ha contactado directamente con el Real Madrid para agilizar su salida. Su deseo es cerrar el traspaso cuanto antes y que, el sábado, cuando los blancos reciban al Mallorca en el Santiago Bernabéu, él ya pertenezca a otro club.

Mientras tanto, en el Real Madrid no desean desprenderse de él, ya que lo consideran un jugador importante para completar la plantilla. No obstante, comprenden su voluntad de encontrar un equipo que le ofrezca protagonismo. La postura del club presidido por Florentino Pérez es clara: no habrá regalo. El centrocampista sólo saldrá por una cantidad cercana a los 20 millones de euros.

Los próximos días serán, por tanto, decisivos para conocer el desenlace. Ceballos quiere irse a toda costa y ya no condiciona su salida a un posible regreso al Betis, que ha quedado descartado. El Real Madrid, por su parte, espera una oferta que cumpla sus expectativas económicas para dar luz verde a su salida.

Un deseo imposible

El Betis no puede afrontar el fichaje de Ceballos: no está dispuesto a pagar la cifra que pide el Real Madrid y, además, el futbolista debería rebajarse considerablemente su salario. Por ello, aunque su gran ilusión sigue siendo regresar a la que fue su casa, ese sueño, de momento, tendrá que seguir esperando.