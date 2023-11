La FIFA impide al Real Madrid incorporar a Endrick en enero de 2024

La llegada de Endrick al Real Madrid está próxima, pero la FIFA impide su traslado hacia la capital de España hasta el 21 de julio de 2024, cuando la perla brasileña cumplirá su mayoría de edad. En el momento que tenga 18 años, el jugador del Palmeiras podrá mudarse a la Península e iniciar un ilusionante ciclo con el 14 veces campeón de Europa. Mientras tanto, seguirá en Brasil y no podrá aterrizar antes de tiempo. Tampoco en enero para sustituir al lesionado Vinicius Junior.

Y es que hace dos años se cambió en España parte de la normativa para prohibir los fichajes de menores antes su mayoría de edad. La modificación se produjo dentro del artículo 120 de la FIFA, que dice lo siguiente: «La inscripción y transferencia internacional de los futbolistas extranjeros comunitarios menores de 18 años se ajustará, en todo caso, a lo establecido en el epígrafe 5 del presente artículo».

Según las normas de la FIFA, los objetivos que tiene esta premisa son tres. El primero es «proporcionar al jugador una formación o entrenamiento futbolístico adecuado que corresponda a los mejores estándares nacionales». El segundo se basa en «la formación o capacitación futbolística, garantizar al jugador una formación académica o escolar, o una formación o educación y capacitación conforme a su vocación, que le permita iniciar una carrera que no sea futbolística en caso de que cese en su actividad de jugador profesional».

Y por último, «tomar todas las previsiones necesarias para asegurar que se asiste al jugador de la mejor manera posible (condiciones óptimas de vivienda en una familia o en un alojamiento del club, puesta a disposición de un tutor en el club, etc.)».

Endrick tendrá que esperar

Lamentablemente para el Madrid, Endrick no aterrizará en Chamartín hasta el próximo verano y tendrá que solucionar la sensible baja de Vinicius con los delanteros que tiene a su disposición: Rodrygo Goes y Joselu Mato. El brasileño cayó lesionado en el último partido de la canarinha y las pruebas confirmaron su rotura del bíceps femoral, por lo que estará dos meses apartado del césped.

Precisamente, en la concentración de la selección brasileña, Endrick coincidió con dos estrellas que serán sus compañeros en el Madrid: Vinicius y Rodrygo. El del Palmeiras se ha desatado en este mes de noviembre. El delantero ha marcado cuatro goles en los cuatro partidos que ha jugado y ya suma 12 en 2023, lo que le ha valido para debutar con la selección absoluta de Brasil.

Por su parte, el Madrid mira con atención cada paso que da Endrick. No es para menos. El potencial del atacante es espectacular y la apuesta que los blancos han hecho ha sido muy importante. El club pagó 35 millones de euros por el jugador, más 25 kilos más que podría tener que desembolsar en forma de variables. De momento, su traspaso ya supera los 40 millones, pero esto, lejos de ser un problema, es una buenísima noticia.

El Madrid entiende que todos los millones que tenga que pagar por el buen rendimiento de Endrick son una excelente noticia, ya que significan que el futuro jugador madridista está rindiendo a un gran nivel y cumpliendo todas las expectativas creadas hasta el momento.